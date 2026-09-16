La prima giornata della UEFA Europa League 2026/27 inizia oggi, mercoledì 16 settembre. Solo per questa settimana d’esordio, la seconda competizione europea coprirà più giorni (mercoledì e giovedì). Oggi debutta il Milan, che affronterà il Benfica allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

I rossoneri tornano in una competizione continentale dopo una stagione. Questa volta però non è la più prestigiosa, ma proprio per questo si alza l’obiettivo. L’Europa League del Milan inizia contro una squadra portoghese, esordio importante per Amorim e i portoghesi.

Ma dove vedere Milan Benfica in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.