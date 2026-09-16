La prima giornata della UEFA Europa League 2026/27 inizia oggi, mercoledì 16 settembre. Solo per questa settimana d’esordio, la seconda competizione europea coprirà più giorni (mercoledì e giovedì). Oggi debutta il Milan, che affronterà il Benfica allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.
I rossoneri tornano in una competizione continentale dopo una stagione. Questa volta però non è la più prestigiosa, ma proprio per questo si alza l’obiettivo. L’Europa League del Milan inizia contro una squadra portoghese, esordio importante per Amorim e i portoghesi.
Ma dove vedere Milan Benfica in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.
Dove vedere Milan-Benfica in tv – L’Europa League è su Sky
La seconda competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Fenerbahce-Roma sarà visibile ai canali Sky Sport Calcio (202).
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva tutte le partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari ai primi incontri della classifica unica fino alla finale di Francoforte sul Meno del 26 maggio 2027.
Dove vedere Milan-Benfica in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Milan-Benfica sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Milan-Benfica in tv e streaming gratis
Milan-Benfica non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro su TV8 una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
Milan-Benfica, tutte le info – Europa League 2026/27
- Data: mercoledì 16 settembre 2026
- Orario: 21
- Stadio: Giuseppe Meazza, Milano
- Diretta TV: Sky Sport (Sky Sport Calcio)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita