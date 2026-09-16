Il Milan sfida il Benfica: dove vedere la prima partita dell'Europa League 2026/27

Tutte le info sulla diretta della gara di Europa League, in programma mercoledì 16 settembre alle ore 21.

 

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Redazione
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(Foto: Nicolo Campo / Insidefoto)

La prima giornata della UEFA Europa League 2026/27 inizia oggi, mercoledì 16 settembre. Solo per questa settimana d’esordio, la seconda competizione europea coprirà più giorni (mercoledì e giovedì). Oggi debutta il Milan, che affronterà il Benfica allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

I rossoneri tornano in una competizione continentale dopo una stagione. Questa volta però non è la più prestigiosa, ma proprio per questo si alza l’obiettivo. L’Europa League del Milan inizia contro una squadra portoghese, esordio importante per Amorim e i portoghesi.

Ma dove vedere Milan Benfica in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.

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Dove vedere Milan-Benfica in tv – L’Europa League è su Sky

La seconda competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Fenerbahce-Roma sarà visibile ai canali Sky Sport Calcio (202).

Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva tutte le partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari ai primi incontri della classifica unica fino alla finale di Francoforte sul Meno del 26 maggio 2027.

Dove vedere Milan-Benfica in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Milan-Benfica sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Dove vedere Milan-Benfica in tv e streaming gratis

Milan-Benfica non sarà visibile gratuitamente.

Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro su TV8 una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.

Milan-Benfica, tutte le info – Europa League 2026/27

  • Data: mercoledì 16 settembre 2026
  • Orario: 21
  • Stadio: Giuseppe Meazza, Milano
  • Diretta TV: Sky Sport (Sky Sport Calcio)
  • Streaming: Sky Go, NOW
  • Diretta gratis: non disponibile per la partita

Su NOW puoi seguire i principali campionati e le competizioni europee, come Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Premier League e Bundesliga. CLICCA QUI E SCOPRI L’OFFERTA

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