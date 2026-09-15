(ROMA) – Dal nuoto alla vela, passando per tuffi, atletica e sport paralimpico: si allarga la squadra degli Ambasciatori della Diplomazia dello Sport. In occasione della terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, ospitata alla Farnesina, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha nominato i nuovi rappresentanti chiamati a promuovere all’estero lo sport italiano e, più in generale, l’immagine del Sistema Paese.
L’edizione 2026 dell’appuntamento, intitolata “Italia: Terra d’imprese, Mare d’eccellenze”, ha posto al centro il tema del mare, degli sport acquatici e delle filiere produttive collegate, anche in vista dell’America’s Cup che si terrà a Napoli nel 2027. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle federazioni sportive, atleti, imprese e territori, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di diplomazia, promozione internazionale e internazionalizzazione del Sistema Paese.
Tra le presenze istituzionali, oltre a Tajani, anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. Era stata annunciata anche la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che tuttavia non è riuscito a partecipare alla manifestazione, ma ha comunque fatto pervenire un proprio messaggio.
I nuovi Ambasciatori della Diplomazia dello Sport
Nel corso della cerimonia Tajani ha conferito il riconoscimento a sportivi e realtà appartenenti a discipline differenti. I nuovi Ambasciatori sono:
- Sara Curtis – nuoto
- Chiara Pellacani – tuffi
- Dariya Derkach – salto triplo
- Arianna Bridi – nuoto in acque libere
- Simone Barlaam – nuoto paralimpico
- Caterina Banti – vela
- Antonio Squizzato – vela paralimpica
- Alessandra Sensini – windsurf
- Massimiliano Rosolino – nuoto
- Marta Maggetti – windsurf
- Luna Rossa, rappresentata dall’amministratore delegato Max Sirena
- Nazionale femminile paralimpica di sitting volley
La composizione del nuovo gruppo riflette il filo conduttore scelto per questa edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, con una forte presenza di protagonisti legati alle discipline acquatiche e alla vela. Tra i nomi figurano atleti di generazioni differenti: dalla giovane Sara Curtis, una delle esponenti emergenti del nuoto italiano, a Massimiliano Rosolino, passando per campionesse come Alessandra Sensini, Caterina Banti e Marta Maggetti.
Spazio rilevante è stato riservato anche allo sport paralimpico, con le nomine di Simone Barlaam, Antonio Squizzato e della Nazionale femminile di sitting volley.
Luna Rossa tra i nuovi Ambasciatori
Particolarmente significativa anche la nomina di Luna Rossa, rappresentata da Max Sirena. Una scelta che si inserisce nel percorso di avvicinamento all’America’s Cup 2027 e che lega la diplomazia sportiva italiana non soltanto all’attività agonistica, ma anche alle competenze industriali, tecnologiche e produttive che ruotano intorno alla vela.
La rassegna di Napoli rappresenterà infatti una delle principali vetrine internazionali per lo sport italiano e per l’intera filiera connessa alla nautica, alla cantieristica e all’innovazione.
Sport e diplomazia per promuovere il Sistema Paese
La nomina degli Ambasciatori rientra nella strategia attraverso la quale la Farnesina punta a utilizzare lo sport come strumento di diplomazia e promozione internazionale dell’Italia. L’obiettivo è valorizzare non soltanto i risultati agonistici, ma anche la capacità dello sport di raccontare il Paese attraverso imprese, territori, tecnologia, competenze e Made in Italy.
La terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo rafforza così il legame tra sport e politica estera, affidando ad atleti, squadre e organizzazioni sportive il ruolo di rappresentanti dell’eccellenza italiana oltre i confini nazionali.