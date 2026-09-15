(ROMA) – Dal nuoto alla vela, passando per tuffi, atletica e sport paralimpico: si allarga la squadra degli Ambasciatori della Diplomazia dello Sport. In occasione della terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, ospitata alla Farnesina, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha nominato i nuovi rappresentanti chiamati a promuovere all’estero lo sport italiano e, più in generale, l’immagine del Sistema Paese. L’edizione 2026 dell’appuntamento, intitolata “Italia: Terra d’imprese, Mare d’eccellenze”, ha posto al centro il tema del mare, degli sport acquatici e delle filiere produttive collegate, anche in vista dell’America’s Cup che si terrà a Napoli nel 2027. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle federazioni sportive, atleti, imprese e territori, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di diplomazia, promozione internazionale e internazionalizzazione del Sistema Paese.

Tra le presenze istituzionali, oltre a Tajani, anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. Era stata annunciata anche la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che tuttavia non è riuscito a partecipare alla manifestazione, ma ha comunque fatto pervenire un proprio messaggio. I nuovi Ambasciatori della Diplomazia dello Sport Nel corso della cerimonia Tajani ha conferito il riconoscimento a sportivi e realtà appartenenti a discipline differenti. I nuovi Ambasciatori sono: Sara Curtis – nuoto

– nuoto Chiara Pellacani – tuffi

– tuffi Dariya Derkach – salto triplo

– salto triplo Arianna Bridi – nuoto in acque libere

– nuoto in acque libere Simone Barlaam – nuoto paralimpico

– nuoto paralimpico Caterina Banti – vela

– vela Antonio Squizzato – vela paralimpica

– vela paralimpica Alessandra Sensini – windsurf

– windsurf Massimiliano Rosolino – nuoto

– nuoto Marta Maggetti – windsurf

– windsurf Luna Rossa , rappresentata dall’amministratore delegato Max Sirena

, rappresentata dall’amministratore delegato Nazionale femminile paralimpica di sitting volley La composizione del nuovo gruppo riflette il filo conduttore scelto per questa edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, con una forte presenza di protagonisti legati alle discipline acquatiche e alla vela. Tra i nomi figurano atleti di generazioni differenti: dalla giovane Sara Curtis, una delle esponenti emergenti del nuoto italiano, a Massimiliano Rosolino, passando per campionesse come Alessandra Sensini, Caterina Banti e Marta Maggetti. Spazio rilevante è stato riservato anche allo sport paralimpico, con le nomine di Simone Barlaam, Antonio Squizzato e della Nazionale femminile di sitting volley. Luna Rossa tra i nuovi Ambasciatori Particolarmente significativa anche la nomina di Luna Rossa, rappresentata da Max Sirena. Una scelta che si inserisce nel percorso di avvicinamento all’America’s Cup 2027 e che lega la diplomazia sportiva italiana non soltanto all’attività agonistica, ma anche alle competenze industriali, tecnologiche e produttive che ruotano intorno alla vela. La rassegna di Napoli rappresenterà infatti una delle principali vetrine internazionali per lo sport italiano e per l’intera filiera connessa alla nautica, alla cantieristica e all’innovazione.