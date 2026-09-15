Dove vedere Genoa Sudtirol tv streaming: guarda la Coppa Italia in diretta

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La stagione è iniziata. Se campionato è alla quarta giornata e le coppe europee stanno iniziando in queste settimane, la coppa nazionale (clicca qui per scoprire il tabellone di questa edizione) da agosto sta accompagnando le tifoserie e gli appassionati di calcio di tutta Italia, con ancora due partite da disputare prima dell’esordio nella competizione delle big della Serie A agli ottavi.