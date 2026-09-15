Dove vedere Genoa Sudtirol tv streaming: guarda la Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Genoa Sudtirol tv streaming, partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2026/27.
La stagione è iniziata. Se campionato è alla quarta giornata e le coppe europee stanno iniziando in queste settimane, la coppa nazionale (clicca qui per scoprire il tabellone di questa edizione) da agosto sta accompagnando le tifoserie e gli appassionati di calcio di tutta Italia, con ancora due partite da disputare prima dell’esordio nella competizione delle big della Serie A agli ottavi.
Quando si gioca Genoa Sudtirol
Genoa-Sudtirol, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, si terrà allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il 15 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.
Dove vedere Genoa Sudtirol tv streaming – Tutti i dettagli
Le due squadre cercano il passaggio del turno che le porterebbe a sfidare l’Inter, campionessa in carica, agli ottavi di finale della coppa nazionale.
La sfida fra Genoa e Sudtirol, una delle cinque squadre di Serie B ancora in corsa nella manifestazione, sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset e in particolare su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.