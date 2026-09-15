Dove vedere Fiorentina Pisa tv streaming: guarda la Coppa Italia in diretta

Le due squadre scendono in campo per i sedicesimi della Coppa Italia 2026/27.

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Redazione
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(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Fiorentina Pisa tv streaming, partita che chiude i sedicesimi di Coppa Italia 2026/27.

La stagione è iniziata. Con l’avviarsi di campionato e coppe europee, la coppa nazionale (clicca qui per scoprire il tabellone di questa edizione) conclude il turno prima dell’esordio nella competizione delle big della Serie A agli ottavi.

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Quando si gioca Fiorentina Pisa

Fiorentina-Pisa, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, si terrà allo stadio Artemio Franchi, il 15 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.

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Dove vedere Fiorentina Pisa tv streaming – Tutti i dettagli

Le due squadre cercano il passaggio del turno che le porterebbe a sfidare il Napoli agli ottavi di finale della coppa nazionale.

Il derby toscano fra Fiorentina e Pisa sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset e in particolare su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

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