Dove vedere Fiorentina Pisa tv streaming: guarda la Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Fiorentina Pisa tv streaming, partita che chiude i sedicesimi di Coppa Italia 2026/27.
La stagione è iniziata. Con l’avviarsi di campionato e coppe europee, la coppa nazionale (clicca qui per scoprire il tabellone di questa edizione) conclude il turno prima dell’esordio nella competizione delle big della Serie A agli ottavi.
Quando si gioca Fiorentina Pisa
Fiorentina-Pisa, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, si terrà allo stadio Artemio Franchi, il 15 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.
Dove vedere Fiorentina Pisa tv streaming – Tutti i dettagli
Le due squadre cercano il passaggio del turno che le porterebbe a sfidare il Napoli agli ottavi di finale della coppa nazionale.
Il derby toscano fra Fiorentina e Pisa sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset e in particolare su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.