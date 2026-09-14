Wizz Air inaugura la nuova base a Torino: due aerei, 23 rotte e 80 nuovi posti di lavoro

Il piano prevede una progressiva attivazione delle nuove rotte. Da oggi partono i collegamenti verso Barcellona, Bilbao e Roma Fiumicino, mentre Valencia debutterà il 15 settembre. Dal 25 ottobre toccherà a Lamezia Terme e Madrid, seguite da Malaga e Sharm el Sheikh nei giorni successivi. Il collegamento con Napoli prenderà il via il 1° dicembre, mentre Suceava sarà operativa dal 18 dicembre.

Per accompagnare l’inaugurazione, Wizz Air ha inoltre lanciato una promozione con uno sconto del 15% su una selezione di voli da e per Torino, acquistabili il 14 e 15 settembre per viaggi compresi tra il 21 settembre e il 10 dicembre 2026. Torino Airport, dal canto suo, ha previsto fino al 15 settembre uno sconto del 50% sui parcheggi ufficiali acquistati attraverso i propri canali diretti.