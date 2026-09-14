Wizz Air inaugura la nuova base a Torino: due aerei, 23 rotte e 80 nuovi posti di lavoro

Wizz Air rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura ufficiale della nuova base operativa all’Aeroporto di Torino, la settima della compagnia nel Paese. Da oggi, 14 settembre 2026, è operativo il primo Airbus A321neo stabilmente basato nello scalo piemontese, al quale si aggiungerà un secondo aeromobile a partire dal prossimo 25 ottobre.
L’investimento segna una nuova fase nel rapporto tra la compagnia low cost e Torino Airport, iniziato nel 2004, e consentirà a Wizz Air di ampliare in maniera significativa il proprio network dal capoluogo piemontese. Nel complesso, la compagnia metterà in vendita nel corso del 2026 circa 1,3 milioni di posti da e per Torino.
Con l’avvio della nuova base, il network Wizz Air dallo scalo torinese raggiunge 23 rotte verso 10 Paesi, di cui 18 internazionali e cinque domestiche. Tra le nuove destinazioni figurano Barcellona, Bilbao, Lamezia Terme, Madrid, Malaga, Napoli, Roma Fiumicino, Sharm el Sheikh, Suceava e Valencia. A queste si aggiungeranno quattro collegamenti stagionali dedicati alla stagione sciistica verso Breslavia, Danzica, Katowice e Praga.
Due aerei basati a Torino e 80 posti di lavoro diretti
Uno degli aspetti principali dell’operazione riguarda la presenza stabile degli aeromobili sullo scalo. Secondo quanto comunicato da Wizz Air e Torino Airport, i due velivoli basati in Piemonte genereranno 80 nuovi posti di lavoro diretti, ai quali si aggiungeranno circa 700 posti indiretti nell’indotto aeroportuale e nei settori collegati.
«Oggi trasformiamo in realtà un progetto su cui lavoriamo da mesi e che rappresenta un passo strategico di grande importanza per Wizz Air, per Torino e per tutto il Piemonte», ha spiegato Mauro Peneda, Managing Director di Wizz Air Malta, sottolineando come l’arrivo dei due aeromobili nel giro di poche settimane rappresenti l’inizio di una nuova fase di crescita per la compagnia sul territorio.
Soddisfazione anche da parte di Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, secondo cui la nuova base renderà lo scalo «più competitivo», ampliando le possibilità di viaggio sia per il turismo sia per gli spostamenti di lavoro.
Wizz Air, 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025
L’apertura della base torinese rientra nel più ampio piano di espansione di Wizz Air sul mercato italiano, dove la compagnia si definisce oggi il secondo vettore per quota di mercato. Nel 2025 Wizz Air ha trasportato in Italia oltre 21 milioni di passeggeri, con una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. La flotta basata nel Paese ha raggiunto quota 46 aeromobili, mentre la compagnia indica un indice di affidabilità del 99,5%.
Le operazioni della nuova base di Torino saranno effettuate attraverso Airbus A321neo, aeromobili di ultima generazione sui quali Wizz Air punta anche per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale rispetto alle generazioni precedenti.
Il piano prevede una progressiva attivazione delle nuove rotte. Da oggi partono i collegamenti verso Barcellona, Bilbao e Roma Fiumicino, mentre Valencia debutterà il 15 settembre. Dal 25 ottobre toccherà a Lamezia Terme e Madrid, seguite da Malaga e Sharm el Sheikh nei giorni successivi. Il collegamento con Napoli prenderà il via il 1° dicembre, mentre Suceava sarà operativa dal 18 dicembre.
Per accompagnare l’inaugurazione, Wizz Air ha inoltre lanciato una promozione con uno sconto del 15% su una selezione di voli da e per Torino, acquistabili il 14 e 15 settembre per viaggi compresi tra il 21 settembre e il 10 dicembre 2026. Torino Airport, dal canto suo, ha previsto fino al 15 settembre uno sconto del 50% sui parcheggi ufficiali acquistati attraverso i propri canali diretti.