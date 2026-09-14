Tra i dati che emergono con maggiore evidenza c’è quello relativo al Milan, dove Fratelli d’Italia arriva al 21%, la percentuale più elevata ottenuta da un singolo partito nelle cinque tifoserie analizzate. Il Pd si ferma invece al 10%, seguito dalla Lega al 7% e da Forza Italia e Futuro Nazionale al 6%.

Più equilibrata la distribuzione tra i sostenitori della Juventus: FdI guida con il 17%, davanti al Pd con il 14%, mentre Forza Italia raggiunge il 9% e il Movimento 5 Stelle l’8%. Anche tra i tifosi dell’Inter il primo partito è FdI, ma il margine sul Pd è di appena un punto percentuale, 15% contro 14%. Il quadro cambia tra Roma e Napoli. Tra i giallorossi il Pd raggiunge il 19%, ma FdI segue immediatamente al 18%. Più distanziati Movimento 5 Stelle al 6% e Futuro Nazionale, Alleanza Verdi e Sinistra e Forza Italia, tutti intorno al 5%.

Tra i sostenitori del Napoli, invece, il Pd è primo con il 15%, seguito a un solo punto sia da FdI sia dal Movimento 5 Stelle, entrambi al 14%. Proprio quello dei tifosi azzurri è il dato più elevato raccolto dal M5S tra le cinque squadre considerate. È inoltre Napoli a mostrare la maggiore incidenza della categoria definita “Centro”, con l’8%.