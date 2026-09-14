NAPOLI
- Partito Democratico 15%;
- Fratelli d’Italia 14%;
- Movimento 5 Stelle 14%;
- Centro 8%;
- Alleanza Verdi e Sinistra 4%;
- Lega 3%;
- Forza Italia 3%;
- Alt/Ast 39%.
ROMA
- Partito Democratico 19%;
- Fratelli d’Italia 18%;
- Movimento 5 Stelle 6%;
- Futuro Nazionale 5%;
- Alleanza Verdi e Sinistra 5%;
- Forza Italia 5%;
- Centro 4%;
- Lega 3%;
- Alt/Ast 35%.
Milan, FdI al 21%. A Napoli M5S raggiunge il 14%
Il peso di astenuti e altre scelte
Un elemento da considerare nella lettura dei risultati è che nessun partito raggiunge da solo quote vicine alla maggioranza all’interno di una tifoseria. La voce “altre scelte/astenuti” è anzi la più consistente in tutti e cinque i casi, oscillando dal 33% dell’Inter al 39% di Juventus e Napoli.
La rilevazione fotografa dunque alcune differenze nelle intenzioni di voto degli intervistati a seconda della squadra sostenuta, ma non permette di attribuire in maniera uniforme un’identità politica alle singole tifoserie. Si tratta, inoltre, di un incrocio tra due variabili rilevate attraverso un sondaggio – intenzione di voto e squadra tifata – e non del comportamento elettorale effettivo dell’intera platea dei sostenitori.
È proprio questa correlazione a rendere interessante la fotografia: FdI risulta davanti nelle tre tifoserie del Nord considerate, mentre il Pd ottiene la quota più alta tra quelle di Roma e Napoli, in un quadro che resta comunque molto frammentato.