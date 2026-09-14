Sondaggio: la mappa politica del tifo in Italia. Per chi votano i sostenitori dei top club di Serie A

Un sondaggio fotografa le intenzioni di voto dei sostenitori di Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma, mostrando differenze significative tra le cinque tifoserie.

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Redazione
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Per chi votano i tifosi
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Quanto cambia l’orientamento politico degli italiani in base alla squadra per cui fanno il tifo? Una fotografia arriva da una rilevazione realizzata da BiDiMedia srl, istituto specializzato in ricerche di mercato e sondaggi di opinione, che ha incrociato le intenzioni di voto con le simpatie calcistiche degli intervistati. Il sondaggio è stato riportato dal quotidiano Libero nella sua edizione odierna.

L’analisi prende in considerazione i sostenitori di Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma, le cinque squadre scelte dalla rilevazione come principali club italiani. Il dato offre soprattutto uno spaccato delle differenze tra le cinque tifoserie. Fratelli d’Italia risulta il primo partito tra i sostenitori di Juventus, Inter e Milan (seppur con pesi differentu), mentre il Partito Democratico è davanti tra quelli di Napoli e Roma. In alcuni casi, tuttavia, le distanze sono molto ridotte: tra gli interisti FdI raccoglie il 15% contro il 14% del Pd, mentre tra i romanisti il rapporto è del 19% al 18%, questa volta a favore dei democratici.

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Come votano i tifosi di Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma

Queste le percentuali riportate nella rilevazione di BiDiMedia, comprese le categorie Centro e Alt/Ast, cioè il blocco indicato dal sondaggio per specificare coloro che hanno fatto altre scelte e gli astenuti:

JUVENTUS

  • Fratelli d’Italia 17%;
  • Partito Democratico 14%;
  • Forza Italia 9%;
  • Movimento 5 Stelle 8%;
  • Futuro Nazionale 4%;
  • Alleanza Verdi e Sinistra 3%;
  • Lega 3%;
  • Centro 3%;
  • Alt/Ast 39%.

INTER

  • Fratelli d’Italia 15%;
  • Partito Democratico 14%;
  • Futuro Nazionale 8%;
  • Lega 8%;
  • Movimento 5 Stelle 7%;
  • Forza Italia 6%;
  • Centro 5%;
  • Alleanza Verdi e Sinistra 4%;
  • Alt/Ast 33%.

MILAN

  • Fratelli d’Italia 21%;
  • Partito Democratico 10%;
  • Lega 7%;
  • Forza Italia 6%;
  • Futuro Nazionale 6%;
  • Movimento 5 Stelle 5%;
  • Alleanza Verdi e Sinistra 4%;
  • Centro 4%;
  • Alt/Ast 37%.

NAPOLI

  • Partito Democratico 15%;
  • Fratelli d’Italia 14%;
  • Movimento 5 Stelle 14%;
  • Centro 8%;
  • Alleanza Verdi e Sinistra 4%;
  • Lega 3%;
  • Forza Italia 3%;
  • Alt/Ast 39%.

ROMA

  • Partito Democratico 19%;
  • Fratelli d’Italia 18%;
  • Movimento 5 Stelle 6%;
  • Futuro Nazionale 5%;
  • Alleanza Verdi e Sinistra 5%;
  • Forza Italia 5%;
  • Centro 4%;
  • Lega 3%;
  • Alt/Ast 35%.

Milan, FdI al 21%. A Napoli M5S raggiunge il 14%

Tra i dati che emergono con maggiore evidenza c’è quello relativo al Milan, dove Fratelli d’Italia arriva al 21%, la percentuale più elevata ottenuta da un singolo partito nelle cinque tifoserie analizzate. Il Pd si ferma invece al 10%, seguito dalla Lega al 7% e da Forza Italia e Futuro Nazionale al 6%.

Più equilibrata la distribuzione tra i sostenitori della Juventus: FdI guida con il 17%, davanti al Pd con il 14%, mentre Forza Italia raggiunge il 9% e il Movimento 5 Stelle l’8%. Anche tra i tifosi dell’Inter il primo partito è FdI, ma il margine sul Pd è di appena un punto percentuale, 15% contro 14%. Il quadro cambia tra Roma e Napoli. Tra i giallorossi il Pd raggiunge il 19%, ma FdI segue immediatamente al 18%. Più distanziati Movimento 5 Stelle al 6% e Futuro Nazionale, Alleanza Verdi e Sinistra e Forza Italia, tutti intorno al 5%.

Tra i sostenitori del Napoli, invece, il Pd è primo con il 15%, seguito a un solo punto sia da FdI sia dal Movimento 5 Stelle, entrambi al 14%. Proprio quello dei tifosi azzurri è il dato più elevato raccolto dal M5S tra le cinque squadre considerate. È inoltre Napoli a mostrare la maggiore incidenza della categoria definita “Centro”, con l’8%.

Il peso di astenuti e altre scelte

Un elemento da considerare nella lettura dei risultati è che nessun partito raggiunge da solo quote vicine alla maggioranza all’interno di una tifoseria. La voce “altre scelte/astenuti” è anzi la più consistente in tutti e cinque i casi, oscillando dal 33% dell’Inter al 39% di Juventus e Napoli.

La rilevazione fotografa dunque alcune differenze nelle intenzioni di voto degli intervistati a seconda della squadra sostenuta, ma non permette di attribuire in maniera uniforme un’identità politica alle singole tifoserie. Si tratta, inoltre, di un incrocio tra due variabili rilevate attraverso un sondaggio – intenzione di voto e squadra tifata – e non del comportamento elettorale effettivo dell’intera platea dei sostenitori.

È proprio questa correlazione a rendere interessante la fotografia: FdI risulta davanti nelle tre tifoserie del Nord considerate, mentre il Pd ottiene la quota più alta tra quelle di Roma e Napoli, in un quadro che resta comunque molto frammentato.

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