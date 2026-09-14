Carnevali dà fiducia a Spalletti: «Cambiare allenatore non è nel mio spirito»

Luciano Spalletti resta saldamente al centro del progetto della Juventus. A ribadirlo è stato Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del club bianconero, intervenuto a Radio Anch’io Sport dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. «Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari», ha spiegato Carnevali, escludendo di fatto qualsiasi ipotesi di ribaltone immediato in panchina.

Il dirigente ha poi difeso apertamente il tecnico toscano: «È un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Nel calcio ci sono i cicli, a volte si è all’apice e altre volte si è in difficoltà». Nessun ridimensionamento, però, sul piano delle ambizioni: «Obiettivo? Vincere, le chiacchiere contano poco e nulla».

Carnevali: «La sconfitta deve servire da insegnamento»

Il ko contro il Sassuolo ha comunque lasciato il segno, soprattutto per le modalità con cui è arrivato. Carnevali non ha nascosto gli errori commessi dalla squadra: «Se guardiamo il risultato è negativo, abbiamo commesso errori che la Juve non può fare pur creando occasioni, ma fa parte del percorso di crescita di squadra e società».