L'Inter svela la terza maglia 2026/27: è un omaggio agli anni '90

A creare contrasto con la palette prevalentemente scura sono invece i dettagli in Speed Yellow , utilizzati per lo Swoosh di Nike, lo stemma dell’Inter e anche per nomi e numeri dei calciatori. Il colletto è completato da un bordo azzurro, richiamando così la fascia che attraversa la parte anteriore della divisa.

L’Inter e Nike hanno presentato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27 , un kit che guarda al passato del club nerazzurro e in particolare all’identità visiva che caratterizzò l’Inter negli anni ’90, reinterpretata attraverso un design moderno e le più recenti tecnologie sviluppate dal marchio statunitense. Il nuovo Third Kit 2026/27 presenta una base nella tonalità Iron Ore , arricchita da un motivo jacquard tono su tono. L’elemento più riconoscibile è rappresentato dalla grande fascia nera orizzontale che attraversa il petto, rifinita da una striscia in Blue Spark .

Il richiamo all’Inter degli anni ’90

L’omaggio agli anni ’90 prosegue anche all’interno del colletto. L’Inner Pride presenta infatti la scritta «INTER», reinterpretata attraverso una grafica che richiama direttamente l’estetica di quel periodo. Il risultato è una divisa che punta a recuperare alcuni degli elementi visivi di una delle epoche più riconoscibili nella storia recente del club, inserendoli però all’interno dei codici stilistici e tecnologici utilizzati da Nike per le maglie contemporanee.

Proprio sul fronte tecnico, il nuovo Third Kit integra la tecnologia Nike Aero-FIT, indicata dall’azienda come la sua massima espressione in termini di ventilazione. La soluzione è stata sviluppata per consentire una maggiore circolazione dell’aria tra pelle e tessuto e, secondo Nike, permette di ottenere un flusso d’aria più che doppio rispetto ai precedenti capi sportivi del marchio. L’obiettivo è favorire la dispersione del sudore e migliorare la ventilazione durante l’attività agonistica.

Gli sponsor sulla nuova terza maglia dell’Inter

Come già avviene sulle divise Home e Away, anche sulla terza maglia saranno presenti i tre principali partner che occupano gli spazi commerciali del kit nerazzurro. Sul fronte della divisa compare Betsson.sport, mentre U-Power mantiene la propria posizione sul retro. Sulla manica trova invece spazio BBVA, Official Sleeve Partner dell’Inter alla sua prima stagione al fianco del club nerazzurro.

Per il lancio della nuova maglia, Inter e Nike hanno scelto alcuni luoghi legati alla quotidianità e alla cultura calcistica milanese. La campagna è stata realizzata tra il Bar Picchio, il campetto dell’oratorio della parrocchia di San Giuseppe e l’Osteria del Biliardo. Protagonisti degli scatti sono John Stones, Yann-Aurel Bisseck e Mattia Mosconi, inseriti in ambienti e comunità che, secondo il club, rappresentano il rapporto quotidiano tra l’Inter, il calcio e la città di Milano.