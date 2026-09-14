Ma dove vedere Torino Roma in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

I giallorossi, a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, vuole confermare il trend positivo dopo il passo falso a Istanbul in Champions League. Davanti si troverebbe una squadra che ha trovato la vittoria solo nell’ultima sfida in campionato e che vuole ripetersi davanti ai propri tifosi.

La quarta giornata della Serie A 2026/27 continua oggi, lunedì 14 settembre , con Torino-Roma , partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Dove vedere Torino Roma in tv

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della quarta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Torino Roma in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Torino-Roma sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Torino Roma in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Torino-Roma in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Torino-Roma è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Torino-Roma, quando si gioca

L’appuntamento con Torino-Roma è fissato per lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La sfida, disputata in contemporanea con Como-Parma, sarà valida per la quarta giornata della Serie A 2026/27.

I precedenti ufficiali tra le due squadre in Piemonte sono 91 con bilancio di 38 successi del Torino, 32 pareggi e 21 successi della Roma. Il Torino è, storicamente, l’avversario più affrontato dalla Roma in Serie A (162 volte), nonché quello contro cui i giallorossi vantano più vittorie in assoluto (72).