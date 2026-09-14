Ma dove vedere Como Parma in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Dove vedere Como Parma in tv

Como-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della quarta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Como Parma in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Como-Parma sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Como Parma in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Como-Parma in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Como-Parma è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Como Parma, quando si gioca

L’appuntamento con Como-Parma è fissato per lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La sfida, disputata in contemporanea con Torino-Roma, sarà valida per la quarta giornata della Serie A 2026/27.

In Serie A, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, sono tre i precedenti tra Como e Parma: il bilancio recita due pareggi ed una vittoria per il Como.