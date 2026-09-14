Incidente per Daniel Maldini: positivo all'alcol e al pre-test sugli stupefacenti

L’incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino in via Caracciolo , nella zona nord-ovest di Milano. Maldini si trovava alla guida di una Porsche Carrera 4 , sulla quale viaggiavano anche tre amici, quando l’auto si è scontrata con una Volkswagen Golf proveniente da sinistra.

Incidente stradale a Milano per Daniel Maldini , attaccante del Cagliari e figlio dell’ex capitano del Milan Paolo Maldini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il calciatore è risultato positivo all’ alcoltest effettuato dalla polizia locale dopo lo scontro e anche al pre-test per la presenza di sostanze stupefacenti . Su quest’ultimo fronte, tuttavia, saranno necessari gli esami tossicologici effettuati in ospedale per avere una conferma definitiva.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, la Porsche sarebbe uscita da via Tolentino per immettersi in via Caracciolo e non avrebbe dato la precedenza all’altra vettura all’incrocio, privo di semafori. L’impatto ha coinvolto il fianco sinistro della Porsche e quello destro della Golf, che dopo lo scontro è stata sbalzata contro una Mercedes parcheggiata lungo la strada.

Daniel Maldini, l’esito dell’alcoltest

Sul posto sono intervenuti il Nucleo radiomobile della polizia locale e i sanitari del 118, con tre ambulanze e un’automedica. Nessuna delle persone coinvolte nell’incidente avrebbe riportato conseguenze gravi.

Maldini è stato quindi sottoposto all’alcoltest. Come riferisce il Corriere della Sera, la prima rilevazione avrebbe evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,91 mg/l, quasi il doppio rispetto al limite di 0,5 mg/l previsto dalla legge. Una seconda misurazione avrebbe fatto registrare un valore leggermente inferiore, pari a 0,89 mg/l. Per il calciatore sono quindi scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti hanno inoltre sottoposto Maldini al pre-test per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Anche questo controllo preliminare avrebbe dato esito positivo. Si tratta tuttavia, come detto, di un test che necessita di conferma attraverso accertamenti successivi: il calciatore è stato accompagnato all’ospedale Fatebenefratelli, dove sono stati effettuati gli esami tossicologici, il cui risultato sarà determinante per chiarire questo aspetto della vicenda.