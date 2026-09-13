Nazionali verso il ritorno in campo: come funziona la nuova maxi pausa

Il calcio per club si prepara alla prima grande interruzione della stagione, ma questa volta con una novità importante. A partire dalla stagione 2026/27 entra infatti in vigore il nuovo calendario internazionale FIFA, che modifica in maniera sostanziale la gestione delle soste autunnali dedicate alle Nazionali. La tradizionale pausa di settembre e quella di ottobre vengono infatti accorpate in un’unica finestra internazionale, molto più lunga rispetto agli stop ai quali club e tifosi erano abituati.
Il risultato sarà una vera e propria maxi pausa, che occuperà due weekend consecutivi e durante la quale le Nazionali potranno disputare fino a quattro incontri. La novità era stata inserita dalla FIFA nel Men’s International Match Calendar 2025-2030: dal 2026, al posto delle due finestre separate di nove giorni previste tra settembre e ottobre, entra in vigore un unico periodo di 16 giorni, collocato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre e destinato a ospitare quattro partite per ciascuna Nazionale.
Maxi pausa Nazionali 2026 – Quando si fermano i campionati
Nel dettaglio, la prima maxi finestra internazionale della nuova formula andrà dal 21 settembre al 6 ottobre 2026. Questo significa che, per la prima volta, i principali campionati europei dovranno fare a meno delle competizioni nazionali per due fine settimana consecutivi. Per quanto riguarda la Serie A, la Lega aveva già tenuto conto della novità nella costruzione del calendario 2026/27. Il campionato sarà infatti fermo sia nel weekend di domenica 27 settembre sia in quello di domenica 4 ottobre.
La differenza rispetto al passato è soprattutto nella distribuzione dello stop. Fino alla stagione 2025/26 settembre e ottobre prevedevano due interruzioni separate, ciascuna destinata generalmente a due partite delle Nazionali. Dal 2026 le due soste vengono invece fuse: i calciatori convocati lasceranno i rispettivi club una sola volta, ma resteranno a disposizione delle selezioni nazionali per oltre due settimane.
La FIFA riduce così il numero complessivo delle finestre durante la stagione, cercando di limitare il continuo alternarsi fra attività dei club e delle Nazionali. La contropartita è però uno stop più lungo e concentrato, destinato inevitabilmente a spezzare per due settimane consecutive il ritmo dei campionati.
Maxi pausa Nazionali 2026 – Quattro partite in una finestra
Il nuovo formato prevede che durante la finestra di settembre-ottobre possano essere disputate quattro partite internazionali, contro le due normalmente previste nelle tradizionali soste.
In Europa la novità coinciderà con l’avvio della UEFA Nations League 2026/27, la cui fase a gironi prenderà il via il 24 settembre. Le prime quattro giornate della competizione saranno concentrate proprio all’interno della maxi finestra: il primo turno si giocherà tra il 24 e il 26 settembre, il secondo tra il 27 e il 29 settembre, il terzo tra il 30 settembre e il 3 ottobre e il quarto tra il 4 e il 6 ottobre.
Un programma decisamente più intenso rispetto al passato, con quattro incontri nell’arco di circa una decina di giorni per molte selezioni. Le ultime due giornate della fase a gironi di Nations League verranno invece disputate durante la tradizionale finestra di novembre, che resterà strutturata su nove giorni e due incontri. La FIFA prevede infatti per il 2026 una successiva finestra internazionale dal 9 al 17 novembre.
Maxi pausa Nazionali 2026 – Il calendario dell’Italia
La nuova formula riguarderà direttamente anche la nuova Italia di Roberto Mancini, inserita nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League insieme a Francia, Belgio e Turchia. Gli Azzurri saranno chiamati a disputare quattro partite nell’arco di undici giorni. L’esordio è fissato per venerdì 25 settembre contro il Belgio, prima della trasferta in Turchia del 28 settembre. Il 2 ottobre sarà quindi la volta della sfida in Francia, mentre la maxi finestra si concluderà il 5 ottobre con Italia-Turchia.
Il calendario dell’Italia nella prima pausa sarà quindi:
- 25 settembre: Italia-Belgio
- 28 settembre: Turchia-Italia
- 2 ottobre: Francia-Italia
- 5 ottobre: Italia-Turchia
Per completare il girone bisognerà poi aspettare novembre: il 12 novembre l’Italia ospiterà la Francia, mentre il 15 novembre farà visita al Belgio. Le prime due classificate di ciascun girone della Lega A accederanno ai quarti di finale, in programma nel marzo 2027.
Meno soste, ma una pausa molto più lunga
Dal punto di vista dei club, il nuovo sistema presenta quindi due facce. Da un lato viene eliminata una delle continue interruzioni che negli ultimi anni avevano caratterizzato l’avvio della stagione: settembre e ottobre non avranno più una sosta ciascuno, ma un’unica finestra.
Dall’altro, però, il campionato resterà fermo per due weekend consecutivi, mentre i calciatori delle Nazionali saranno impegnati in un calendario particolarmente fitto, con quattro gare e relativi spostamenti concentrati in pochi giorni. La stagione dei club riprenderà soltanto una volta terminata la finestra del 6 ottobre, dando vita a una fase senza ulteriori soste per le Nazionali fino a novembre.