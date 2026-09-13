Nazionali verso il ritorno in campo: come funziona la nuova maxi pausa

Maxi pausa Nazionali 2026 – Quando si fermano i campionati

Nel dettaglio, la prima maxi finestra internazionale della nuova formula andrà dal 21 settembre al 6 ottobre 2026. Questo significa che, per la prima volta, i principali campionati europei dovranno fare a meno delle competizioni nazionali per due fine settimana consecutivi. Per quanto riguarda la Serie A, la Lega aveva già tenuto conto della novità nella costruzione del calendario 2026/27. Il campionato sarà infatti fermo sia nel weekend di domenica 27 settembre sia in quello di domenica 4 ottobre.

La differenza rispetto al passato è soprattutto nella distribuzione dello stop. Fino alla stagione 2025/26 settembre e ottobre prevedevano due interruzioni separate, ciascuna destinata generalmente a due partite delle Nazionali. Dal 2026 le due soste vengono invece fuse: i calciatori convocati lasceranno i rispettivi club una sola volta, ma resteranno a disposizione delle selezioni nazionali per oltre due settimane.

La FIFA riduce così il numero complessivo delle finestre durante la stagione, cercando di limitare il continuo alternarsi fra attività dei club e delle Nazionali. La contropartita è però uno stop più lungo e concentrato, destinato inevitabilmente a spezzare per due settimane consecutive il ritmo dei campionati.

Maxi pausa Nazionali 2026 – Quattro partite in una finestra

Il nuovo formato prevede che durante la finestra di settembre-ottobre possano essere disputate quattro partite internazionali, contro le due normalmente previste nelle tradizionali soste.

In Europa la novità coinciderà con l’avvio della UEFA Nations League 2026/27, la cui fase a gironi prenderà il via il 24 settembre. Le prime quattro giornate della competizione saranno concentrate proprio all’interno della maxi finestra: il primo turno si giocherà tra il 24 e il 26 settembre, il secondo tra il 27 e il 29 settembre, il terzo tra il 30 settembre e il 3 ottobre e il quarto tra il 4 e il 6 ottobre.

Un programma decisamente più intenso rispetto al passato, con quattro incontri nell’arco di circa una decina di giorni per molte selezioni. Le ultime due giornate della fase a gironi di Nations League verranno invece disputate durante la tradizionale finestra di novembre, che resterà strutturata su nove giorni e due incontri. La FIFA prevede infatti per il 2026 una successiva finestra internazionale dal 9 al 17 novembre.

Maxi pausa Nazionali 2026 – Il calendario dell’Italia

La nuova formula riguarderà direttamente anche la nuova Italia di Roberto Mancini, inserita nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League insieme a Francia, Belgio e Turchia. Gli Azzurri saranno chiamati a disputare quattro partite nell’arco di undici giorni. L’esordio è fissato per venerdì 25 settembre contro il Belgio, prima della trasferta in Turchia del 28 settembre. Il 2 ottobre sarà quindi la volta della sfida in Francia, mentre la maxi finestra si concluderà il 5 ottobre con Italia-Turchia.

Il calendario dell’Italia nella prima pausa sarà quindi:

25 settembre: Italia-Belgio

Italia-Belgio 28 settembre: Turchia-Italia

Turchia-Italia 2 ottobre: Francia-Italia

Francia-Italia 5 ottobre: Italia-Turchia

Per completare il girone bisognerà poi aspettare novembre: il 12 novembre l’Italia ospiterà la Francia, mentre il 15 novembre farà visita al Belgio. Le prime due classificate di ciascun girone della Lega A accederanno ai quarti di finale, in programma nel marzo 2027.