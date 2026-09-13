Dal Cornellà all'Eldense, così Messi sta costruendo la sua multiproprietà

L’operazione non è ancora definitiva, infatti dovranno essere completati gli ultimi passaggi legali e contrattuali ed è necessario ricevere l’autorizzazione del Consejo Superior de Deportes (CSD) , un ente autonomo del governo spagnolo competente in materia sportiva. L’acquisizione dovrebbe comunque essere ufficializzata nei prossimi giorni. Non è la prima volta – ricorda Forbes – che l’ex calciatore del Barcellona mostra interesse nell’acquisizione di una squadra spagnola. Messi ha già acquistato lo scorso aprile la UE Cornellà . Si tratta di una società catalana attualmente nella Tercera RFEF, la quinta categoria del calcio spagnolo.

Messi, un portafoglio sempre più ampio

La mossa di acquistare due società lontane dai grandi club della Liga non è casuale.

L’Eldense e il Cornellà sono due realtà piccole e per un giocatore come Messi non rappresentano un grande rischio finanziario. Ma l’aspetto importante è la possibilità di crescita, oltre alle sinergie a cui è possibile dare vita all’interno di un modello di multiproprietà. Squadre in divisioni minori hanno infatti più possibilità salire di categoria e aumentare il proprio valore. Questo soprattutto nel calcio spagnolo, dove i diritti TV e le sponsorizzazioni generano gran parte dei ricavi.

Con l’Eldense, Messi affronta una sfida diversa. La squadra è già inserita nel calcio professionistico e attualmente è impegnata in Segunda División. L’inizio di stagione però è stato complicato. Il club ha conquistato solo sue punti e ha già cambiato allenatore, accogliendo Claudio Barragán.