Italia-Slovacchia volley dove vederla – Prosegue il cammino dell’Italia ai Campionati Europei di pallavolo maschile 2026. Dopo le prime due vittorie nella fase a gironi, gli Azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi tornano subito in campo per affrontare la Slovacchia, nel terzo appuntamento della Pool A.
La sfida tra Italia e Slovacchia è in programma domenica 13 settembre 2026, con fischio d’inizio fissato alle ore 21.05. Il teatro della partita sarà ancora il PalaPanini di Modena, dove la Nazionale italiana è impegnata nella parte centrale del proprio girone dopo l’esordio disputato a Napoli.
L’Italia arriva all’appuntamento con due vittorie in altrettante partite. Al debutto, nella particolare cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, gli Azzurri hanno superato la Svezia per 3-0. Lo stesso risultato è arrivato nella seconda giornata contro la Grecia, battuta con i parziali di 25-23, 25-23 e 25-16. Due successi che hanno consentito alla formazione di De Giorgi di partire con il piede giusto nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
Anche contro la Slovacchia l’Italia parte con i favori del pronostico, ma gli impegni ravvicinati obbligheranno gli Azzurri a gestire al meglio energie e rotazioni. La formazione slovacca aveva esordito nella competizione con una sconfitta per 3-0 contro la Slovenia, riuscendo comunque a mettere in difficoltà gli avversari soprattutto nel primo set, terminato 31-29.
Italia-Slovacchia volley dove vederla in TV
La partita Italia-Slovacchia, valida per la fase a gironi degli Europei maschili di volley 2026, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2, consentendo così di seguire gratuitamente l’incontro in televisione.
La sfida sarà disponibile anche per gli abbonati Sky, con diretta su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma satellitare. La programmazione prevede inoltre lo Studio EuroVolley a partire dalle ore 20.30, prima dell’inizio dell’incontro alle 21.05.
Italia-Slovacchia volley dove vederla in streaming
Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire Italia-Slovacchia gratuitamente su RaiPlay, accedendo alla diretta di Rai 2 tramite sito o applicazione.
Per gli abbonati saranno disponibili anche Sky Go e NOW, attraverso i quali sarà possibile seguire la programmazione di Sky Sport Arena. L’incontro sarà inoltre trasmesso in streaming su DAZN.
Dopo la Slovacchia, il calendario dell’Italia prevede altri due appuntamenti nella Pool A: gli Azzurri affronteranno la Repubblica Ceca martedì 15 settembre e chiuderanno la fase a gironi contro la Slovenia giovedì 17 settembre, sempre alle ore 21.05. Le prime quattro classificate del raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta degli Europei.