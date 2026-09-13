Italia-Slovacchia volley dove vederla – Prosegue il cammino dell’Italia ai Campionati Europei di pallavolo maschile 2026. Dopo le prime due vittorie nella fase a gironi, gli Azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi tornano subito in campo per affrontare la Slovacchia, nel terzo appuntamento della Pool A.

La sfida tra Italia e Slovacchia è in programma domenica 13 settembre 2026, con fischio d’inizio fissato alle ore 21.05. Il teatro della partita sarà ancora il PalaPanini di Modena, dove la Nazionale italiana è impegnata nella parte centrale del proprio girone dopo l’esordio disputato a Napoli.

L’Italia arriva all’appuntamento con due vittorie in altrettante partite. Al debutto, nella particolare cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, gli Azzurri hanno superato la Svezia per 3-0. Lo stesso risultato è arrivato nella seconda giornata contro la Grecia, battuta con i parziali di 25-23, 25-23 e 25-16. Due successi che hanno consentito alla formazione di De Giorgi di partire con il piede giusto nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.