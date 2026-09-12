Udinese primo club a usare il manuale UEFA per la sostenibilità nel calcio

Lanciato da UEFA ed European Leagues nel giugno 2026, il Football Event Sustainability Manual fornisce a club, leghe e federazioni nazionali indicazioni pratiche per integrare la responsabilità ambientale e sociale lungo l’intero ciclo di vita degli eventi calcistici, dalla pianificazione erealizzazione fino alla valutazione successiva all’evento. Tra le iniziative previste in occasione di Udinese-Cagliari figurano interventi legati a mobilità sostenibile, energia rinnovabile, gestione e riciclo dei rifiuti, ristorazione responsabile, accessibilità e coinvolgimento dei tifosi. I sostenitori saranno incentivati a raggiungere lo stadio in bicicletta attraverso il progetto Stadium by Bike. Il piano operativo del club prevede inoltre la raccolta di dati relativi a mobilità, energia, rifiuti, ristorazione e partecipazione, con un’attività di rendicontazione post-partita che rappresenterà uno degli elementi centrali dell’iniziativa.