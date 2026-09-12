Udinese primo club a usare il manuale UEFA per la sostenibilità nel calcio

L’Udinese vara Play for Sustainability – Tutti in campo per il pianeta , una nuova iniziativa annuale concepita per integrare azioni di sostenibilità misurabili nell’organizzazione di una giornata di gara di Serie A. L’Udinese sarà il primo club a utilizzare il Manuale UEFA come quadro di riferimento per una partita di campionato dedicata. In occasione della gara della quinta giornata di Serie A al Bluenergy Stadium, il club collaborerà con la UEFA per applicare concretamente le azioni previste dal Football Event Sustainability Manual, traducendo le linee guida in attività operative all’interno di una normale partita del campionato nazionale.
Lanciato da UEFA ed European Leagues nel giugno 2026, il Football Event Sustainability Manual fornisce a club, leghe e federazioni nazionali indicazioni pratiche per integrare la responsabilità ambientale e sociale lungo l’intero ciclo di vita degli eventi calcistici, dalla pianificazione erealizzazione fino alla valutazione successiva all’evento. Tra le iniziative previste in occasione di Udinese-Cagliari figurano interventi legati a mobilità sostenibile, energia rinnovabile, gestione e riciclo dei rifiuti, ristorazione responsabile, accessibilità e coinvolgimento dei tifosi. I sostenitori saranno incentivati a raggiungere lo stadio in bicicletta attraverso il progetto Stadium by Bike. Il piano operativo del club prevede inoltre la raccolta di dati relativi a mobilità, energia, rifiuti, ristorazione e partecipazione, con un’attività di rendicontazione post-partita che rappresenterà uno degli elementi centrali dell’iniziativa.
Magda Pozzo, Udinese Calcio: “Play for Sustainability – Tutti in campo per il pianeta riflette la nostra visione di come un club calcistico possa generare un impatto che va oltre i 90 minuti in campo. Non si tratta di presentare una singola partita come soluzione definitiva, ma di creare un impegno annuale che ci permetta di sperimentare azioni concrete, misurare ciò che funziona e continuare a migliorare anno dopo anno. La collaborazione con la UEFA e l’applicazione del Football Event Sustainability Manual ci forniscono un quadro di riferimento importante per trasformare questa ambizione in azioni pratiche.”
Filippo Veglio, Chief of Social & Environmental Sustainability, UEFA: “La UEFA è lieta di sostenere l’Udinese nella realizzazione della sua partita a basse emissioni, che dimostra come la sostenibilità possa essere integrata nell’organizzazione di una normale gara di campionato. Attraverso questa collaborazione, vogliamo mostrare come le azioni pratiche contenute nel UEFA Event Sustainability Manual possano essere adottate in tutto il calcio europeo e incoraggiare club, leghe e federazioni nazionali a intraprendere il proprio percorso verso una gestione degli eventi più sostenibile.”.