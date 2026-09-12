Poste Italiane è salita al 66,63% di Tim. Ieri si chiudeva la prima finestra di adesioni all’opas e dopo il rilancio di 30 centesimi sono stati consegnati in totale 993,6 milioni di titoli di Tim, pari al 46,5% del capitale. Che, sommato al 20,1% che Poste già possedeva, portano l’azienda postale a detenere oltre due terzi di Tim, maggioranza sufficiente a controllare anche l’assemblea straordinaria. Nella sola seduta di ieri le adesioni hanno superato il 30% del capitale.

Ora l’attenzione si sposta a quanto succederà visto che la soglia del 9o% che farebbe scattare l’obbligo di consegna di tutti i titoli e consentirebbe di togliere dalla Borsa Tim, resta per ora lontana, è vero. Tuttavia, già con l’attuale partecipazione, Poste potrebbe, in ipotesi, approvare in assemblea straordinaria la fusione di Tim in una società non quotata, rendendo gli azionisti attuali della compagnia telefonica soci di un’azienda privata e, quindi, poco liquida sul mercato. Non è detto che il gruppo voglia procedere a una decisione così drastica.

D’altronde a fine della prima finestra di consegna non equivale alla chiusura dell’opas.

Il periodo di adesioni sarà riaperto per altre cinque sedute di Borsa, dal 21 al 25 settembre. E le possibilità che il gruppo delle spedizioni arrivi oltre il 90% appaiono concrete alla luce dell’accelerazione delle ultime sedute. Nel frattempo, gli azionisti di Tim che hanno già aderito saranno pagati il 18 settembre; chi lo farà nella prossima finestra riceverà invece il saldo il 2 ottobre.

Poste ha messo sul piatto 1,97 euro in contanti e 0,218 sue azioni per ogni titolo Tim consegnato. In caso di adesioni al 100%, l’esborso sarà di circa 3,3 miliardi. Il nuovo gruppo avrà come primo azionista lo Stato con il 50,1%,