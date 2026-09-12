Il Benfica apre la sua scuola di management sportivo

Il Benfica ha inaugurato il Benfica Institute for Sport Excellence. L’Istituto opererà come piattaforma aperta per la formazione, la ricerca e l’innovazione, rivolta principalmente a professionisti e studenti che aspirano a lavorare nel settore sportivo, e offrirà sei corsi erogati in portoghese e inglese. Il corpo docente è composto in gran parte da personale interno alla struttura calcistica e sportiva del Benfica, affiancato da docenti universitari internazionali ed esperti di scienze dello sport. I corsi prevedono una modalità mista (online e in presenza), con sessioni in presenza che si terranno presso il Benfica Campus e l’Estádio da Luz.
Il primo corso, “Foundations of Benfica Methodology” (Fondamenti della Metodologia Benfica), è già disponibile online e aperto alle iscrizioni. Il corso della durata di 40 ore introduce i principi alla base dell’identità dell’SL Benfica, del suo approccio all’allenamento e del suo apprezzato modello di sviluppo dei giocatori. Chi completa con successo il corso può accedere al livello successivo, “Applied Benfica Methodology – Level 2” (Metodologia Benfica Applicata – Livello 2), che si svolgerà in parte presso il Benfica Campus; tale percorso è destinato a diventare una qualifica chiave per gli allenatori che desiderano partecipare ai progetti calcistici del Benfica negli oltre 40 paesi in cui il Club opera.