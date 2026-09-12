Il Benfica apre la sua scuola di management sportivo

Il Benfica ha inaugurato il Benfica Institute for Sport Excellence. L’Istituto opererà come piattaforma aperta per la formazione, la ricerca e l’innovazione, rivolta principalmente a professionisti e studenti che aspirano a lavorare nel settore sportivo, e offrirà sei corsi erogati in portoghese e inglese. Il corpo docente è composto in gran parte da personale interno alla struttura calcistica e sportiva del Benfica, affiancato da docenti universitari internazionali ed esperti di scienze dello sport. I corsi prevedono una modalità mista (online e in presenza), con sessioni in presenza che si terranno presso il Benfica Campus e l’Estádio da Luz.