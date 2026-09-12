L’Italia è inserita nella Pool A degli Europei insieme a Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia e Svezia. La formula della competizione prevede il passaggio agli ottavi di finale per le prime quattro classificate di ciascun girone , con gli azzurri che puntano naturalmente a chiudere nelle posizioni di vertice per ottenere un accoppiamento favorevole nella fase a eliminazione diretta.

La prossima sfida dell’Italia sarà quella contro la Grecia , in programma sabato 12 settembre 2026 . Il match si disputerà al PalaPanini di Modena , che ospiterà tutte le restanti partite degli azzurri nella Pool A dopo l’esordio disputato a Napoli. Il fischio d’inizio di Italia-Grecia è fissato per le ore 21.05 .

Dove vedere Italia-Grecia di volley in TV e streaming? Prosegue il cammino della Nazionale italiana maschile agli Europei di pallavolo 2026 , in programma fino al prossimo 26 settembre. Dopo il debutto vincente contro la Svezia, superata per 3-0 nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono pronti per il secondo appuntamento della fase a gironi.

Italia-Grecia volley dove vederla – La diretta TV e streaming

Ma dove vedere Italia-Grecia di volley in diretta TV e streaming? La sfida sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2, con il collegamento televisivo previsto a partire dalle ore 20.55 e l’inizio della gara fissato alle 21.05.

L’incontro sarà inoltre disponibile sui canali Sky Sport, che trasmetteranno tutte le partite della Nazionale italiana nel corso degli Europei 2026. Per quanto riguarda la visione in streaming, Italia-Grecia potrà essere seguita tramite RaiPlay, gratuitamente per gli utenti della piattaforma Rai, oltre che attraverso Sky Go e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) per gli abbonati ai rispettivi servizi.

Dopo la Grecia, il calendario dell’Italia proseguirà senza praticamente concedere pause: gli azzurri torneranno infatti in campo già domenica 13 settembre, sempre alle ore 21.05 al PalaPanini, contro la Slovacchia. Seguiranno poi le sfide contro la Repubblica Ceca, martedì 15 settembre, e contro la Slovenia, giovedì 17 settembre, ultimo appuntamento della fase a gironi.