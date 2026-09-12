Ma dove vedere Lazio Milan in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Una sfida ai vertici in cui i laziali sono chiamati a difendere il primato, mentre la squadra di Ruben Amorim va a caccia di una vittoria che potrebbe consentirle di agganciare, o addirittura superare, una delle attuali capoliste. Il Milan, però, si presenta all’appuntamento in formazione rimaneggiata, complice l’esordio in Europa League in programma mercoledì.

La quarta giornata della Serie A 2026/27 continua oggi, sabato 12 settembre , con il match più atteso: Lazio-Milan , partita in programma allo Stadio Olimpico di Roma, che per spettatori potrebbe tingersi più di rossonero che di biancoceleste. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18 .

Dove vedere Lazio Milan in tv

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18. La sfida della quarta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Lazio Milan in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Lazio-Milan sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Lazio Milan in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Lazio-Milan è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Lazio Milan, quando si gioca

L’appuntamento con Lazio-Milan è fissato per sabato 12 settembre 2026 alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, data e orario cambiati a causa del calendario di Europa League. La sfida sarà valida per la quarta giornata della Serie A 2026/27.

Gli ultimi scontri diretti vedono la Lazio come la favorita. Il Milan però ha vinto 73 delle 166 partite di Serie A contro i laziali. Ospiti che dovranno però sfatare il tabù Olimpico, che la scorsa stagione li ha visti sempre sconfitti, mettendo anche fine all’obiettivo Coppa Italia oltre che al sogno scudetto.