Ma dove vedere Genoa Frosinone in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Il Genoa vuole invertire il trend negativo davanti ai suoi tifosi, che però nelle ultime partite hanno visto solo sconfitte. Davanti però si troverà una squadra che per la prima volta in Serie A ha vinto due delle prime tre partite stagionali, trovandosi al settimo posto in classifica.

Dove vedere Genoa Frosinone in tv

Genoa-Frosinone sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15. La sfida della quarta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Genoa Frosinone in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Genoa-Frosinone sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Genoa Frosinone in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Genoa-Frosinone in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Genoa-Frosinone è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Genoa Frosinone, quando si gioca

L’appuntamento con Genoa-Frosinone è fissato per sabato 12 settembre 2026 alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La sfida sarà valida per la quarta giornata della Serie A 2026/27.

Su sei sfide tra queste due squadre, tre sono pareggi. Le altre sono state 2 vittorie per la squadra di casa e una per gli ospiti.