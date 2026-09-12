Ma dove vedere Atalanta Cagliari in tv e streaming ? La partita sarà disponibile sia su DAZN sia su Sky , oltre che in streaming su NOW.

Entrambe a sei punti, il Cagliari è forte della vittoria nell’ultimo precedente in Serie A contro i bergamaschi, reduci dalla sconfitta in trasferta contro la Roma. Atalanta che però punta a vincere tutte le prime tre gare casalinghe stagionali nel massimo campionato nazionale per la terza volta nella sua storia.

La Serie A 2026/27 è alla quarta giornata, caratterizzata da match di vertice e altre partite che potrebbero già dire qualcosa della classifica. Tra queste Atalanta-Cagliari , che si affrontano oggi, sabato 12 settembre , alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo .

Dove vedere Atalanta Cagliari in tv

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky a partire dalle ore 20.45.

DAZN consentirà agli abbonati di seguire la gara attraverso l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV e sugli altri dispositivi compatibili previsti dal piano sottoscritto. Come tutte le 380 partite della Serie A 2026/27, anche la sfida tra i nerazzurri bergamaschi e i sardi rientra infatti nell’offerta della piattaforma.

Per quanto riguarda Sky, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Atalanta-Cagliari è una delle tre gare della quarta giornata disponibili anche sul broadcaster satellitare, insieme a Napoli-Bologna e Inter-Udinese.

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Dove vedere Atalanta Cagliari in streaming

Le possibilità sono più di una anche per chi vuole seguire Atalanta-Cagliari in streaming.

La partita sarà innanzitutto disponibile su DAZN, accedendo attraverso l’app o il sito della piattaforma con un abbonamento che comprenda la Serie A. La seconda alternativa è invece NOW, il servizio streaming di Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della propria offerta sportiva.

La presenza della gara nella programmazione Sky offre quindi una possibilità aggiuntiva rispetto agli incontri detenuti in esclusiva da DAZN. Atalanta-Cagliari fa infatti parte delle tre partite del turno per le quali i diritti sono condivisi dai due broadcaster.

Dove vedere Atalanta Cagliari in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Atalanta-Cagliari in tv e streaming gratis, non è prevista la possibilità di assistere gratuitamente e legalmente all’intera partita in diretta.

La gara è compresa nelle offerte a pagamento di DAZN e Sky e non è prevista una trasmissione integrale in chiaro. Per seguire tutti i 90 minuti sarà dunque necessario avere un abbonamento compatibile a DAZN oppure a Sky o NOW.

Sarà naturalmente possibile trovare gratuitamente aggiornamenti sul risultato, statistiche e contenuti legati all’incontro sui canali ufficiali dei club, della Lega Serie A e attraverso i principali siti sportivi. Per la diretta video completa, invece, è necessario utilizzare uno dei servizi che detengono i diritti.

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