Considerando solo le stagioni dal 2023/24 a quella in corso, il Como ha speso circa 406 milioni di euro, con cifre in costante crescita: dai 14 milioni in Serie B i lariani sono saliti a 100 milioni nel 2024/25 (primo anno in Serie A), 127 milioni nel 2025/26 e 165 milioni nel mercato chiuso a inizio mese. Investimenti che hanno portato a una crescita rilevante dei costi a bilancio: dai 30 milioni circa per stipendi e ammortamenti del 2023/24, si è saliti già a 80 milioni nel 2024/25 con una stima intorno a 110 milioni nel 2025/26 e a 140 milioni per questa stagione. Come fa notare La Gazzetta dello Sport.