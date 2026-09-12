Considerando solo le stagioni dal 2023/24 a quella in corso, il Como ha speso circa 406 milioni di euro, con cifre in costante crescita: dai 14 milioni in Serie B i lariani sono saliti a 100 milioni nel 2024/25 (primo anno in Serie A), 127 milioni nel 2025/26 e 165 milioni nel mercato chiuso a inizio mese. Investimenti che hanno portato a una crescita rilevante dei costi a bilancio: dai 30 milioni circa per stipendi e ammortamenti del 2023/24, si è saliti già a 80 milioni nel 2024/25 con una stima intorno a 110 milioni nel 2025/26 e a 140 milioni per questa stagione. Come fa notare La Gazzetta dello Sport.
A spingere il club lariano c’è una delle dinastie indonesiani più importanti. Nel particolare sono infatti 390 i milioni investiti nel corso delle ultime stagioni dagli Hartono nella controllante londinese Sent Entertainment, di cui la larga parte poi finiti nelle casse del Como
Il patrimonio della famiglia secondo Forbes è di 32 miliardi di dollari: 16 in mano a Robert Budi, il resto diviso tra i cinque figli di Michael, scomparso lo scorso marzo. Soldi che sono serviti per coprire le necessità nei conti: dal 2020 infatti il Como ha registrato perdite per 217 milioni di euro aggregati, con un rosso record di 132 milioni nel solo bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Numeri che non dovrebbero essere troppo lontani dal risultato del 2025/26, in cui si attende una perdita intorno ai 100 milioni. Uefa
Sempre il quotidiano sportivo milanese fa notare come il futuro passerà così anche dal nodo legato al Fair Play Finanziario. Il faro Uefa si accenderà a breve, con un (probabile) settlement agreement da firmare ad aprile/maggio 2027. A quel punto si capiranno le tempistiche con cui il Como dovrà avvicinarsi al pareggio nei conti: la strada più “facile” è quella del player trading, considerando le potenziali plusvalenze legate ai vari Diao (a giugno 2027 varrà a bilancio 5 milioni), Baturina (11) e Douvikas (7). Ma già confermarsi in Champions, con la spinta sui ricavi (con la vittoria sul Lipsia l’incasso minimo garantito è di 34 milioni) può essere fondamentale.