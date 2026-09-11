Clearlake pronto a salire al 90% del Chelsea: a un passo l'acquisto delle quote di Boehly e Walter

Clearlake e Boehly erano stati alla guida del consorzio che nel 2022 aveva acquistato il Chelsea da Roman Abramovich per circa 2,5 miliardi di sterline . Oggi il fondo Clearlake detiene circa il 61,5% del capitale del club, mentre Boehly e Walter possiedono complessivamente circa il 25% , secondo i dati di Sportico. Nel caso in cui l’operazione riguardasse l’intera partecipazione dei due investitori, Clearlake potrebbe quindi arrivare a controllare una quota vicina all’ 87% del Chelsea , rafforzando in maniera sostanziale la propria posizione all’interno della società.

Nuovo possibile riassetto nella proprietà del Chelsea . I miliardari statunitensi Todd Boehly e Mark Walter sarebbero vicini a un accordo per cedere le rispettive partecipazioni nel club londinese a Clearlake Capital , già azionista di maggioranza dei Blues. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le trattative avrebbero registrato importanti passi avanti nelle ultime settimane e potrebbero consentire sia a Walter sia a Boehly di uscire dall’investimento realizzando un piccolo profitto rispetto alle somme inizialmente impiegate.

Chelsea, trattative sulla proprietà aperte da tempo

L’ipotesi di un cambiamento nell’azionariato del Chelsea non rappresenta una novità assoluta. Già nel settembre 2024, Clearlake e Boehly avevano iniziato a valutare la possibilità di acquistare reciprocamente le rispettive quote, dopo una serie di divergenze sulla direzione da imprimere al club. Quelle discussioni, tuttavia, si erano più volte arenate sul tema della valutazione del Chelsea. Clearlake aveva manifestato già da tempo l’interesse ad aumentare la propria partecipazione, ma senza riuscire a raggiungere un accordo economico con gli altri investitori.

Ora lo scenario sembrerebbe essere cambiato. Le trattative riguarderebbero contemporaneamente le partecipazioni di Walter e Boehly, con Clearlake pronta a consolidare ulteriormente la propria posizione. Un portavoce di Walter ha spiegato che la potenziale operazione valorizzerebbe la partecipazione dell’imprenditore «a un premio rispetto al suo investimento iniziale», definendola un altro investimento sportivo di successo. Dopo l’uscita dal Chelsea, Walter avrebbe comunque intenzione di continuare a investire nel settore dello sport.

Sul possibile disimpegno di Walter pesa anche il più ampio riassetto del suo portafoglio di investimenti. Le attività del finanziere e del gruppo TWG Global sono oggetto di verifiche da parte del Department of Justice e della Securities and Exchange Commission statunitensi, anche se né Walter né la holding sono stati accusati di illeciti. Nel corso dell’anno, due compagnie assicurative controllate da TWG hanno comunicato che oltre 20 miliardi di dollari di prestiti presenti nei rispettivi bilanci avrebbero dovuto essere classificati come operazioni con parti correlate. TWG ha successivamente dichiarato di stare collaborando con le autorità per risolvere le questioni sollevate e ha sottolineato che nessun investitore avrebbe subito danni.

Parallelamente, il gruppo ha avviato una serie di operazioni volte a riorganizzare gli investimenti e la struttura finanziaria delle proprie controllate. Walter ha inoltre recentemente raggiunto un accordo per la cessione dei Los Angeles Lakers a Josh Kushner e Bob Iger per una valutazione record di 12,5 miliardi di dollari, circa il 25% in più rispetto al prezzo pagato per la franchigia NBA nel 2025. TWG aveva comunque precisato di non avere intenzione di vendere i propri asset sportivi a prezzi di saldo.

Anche Boehly prepara nuova liquidità

Indicazioni di un possibile disinvestimento erano arrivate nelle ultime settimane anche dallo stesso Todd Boehly. Durante una conference call con gli investitori di una delle sue compagnie assicurative, il finanziere aveva anticipato l’intenzione di ridurre alcune partecipazioni personali, operazioni dalle quali potrebbe ottenere diversi miliardi di dollari di nuova liquidità.

«Otterrò una liquidità personale significativa grazie all’uscita da alcuni investimenti», aveva spiegato Boehly lo scorso 28 agosto. «Non uscirò completamente da tutti, ma in particolare sto lavorando per ridurre uno di questi investimenti. Le operazioni genereranno miliardi di dollari di liquidità». Boehly era entrato anche nel capitale dei Lakers nel 2021.