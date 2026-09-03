L’inno della Champions League è pronta a tornare protagonista. Archiviato il calciomercato estivo, Inter, Napoli, Roma e Como hanno definito le liste dei calciatori che potranno essere utilizzati nella fase campionato della massima competizione europea per club, al via martedì 8 settembre 2026. Per le quattro italiane il termine ultimo per trasmettere la Lista A alla UEFA era fissato alle 23.59 di mercoledì 2 settembre. Le scelte sono state particolarmente semplici per Inter e Roma, che non hanno dovuto sacrificare elementi centrali delle rispettive rose. Situazione differente invece per Napoli e Como. Gli azzurri hanno lasciato fuori tre giocatori, fra i quali l’infortunato Alessandro Buongiorno, mentre per i lariani i rigidi requisiti UEFA sui calciatori formati localmente hanno obbligato Cesc Fabregas a effettuare diversi tagli, a partire da quello di Maxence Caqueret.

Il regolamento prevede infatti una Lista A composta da un massimo di 25 calciatori, con almeno due portieri. Otto posti sono riservati ai cosiddetti “locally trained players”: fra questi, non più di quattro possono essere semplicemente cresciuti in un club appartenente alla stessa federazione, mentre gli altri posti sono di fatto destinati ai giocatori formati nel vivaio della società. Se un club non dispone di un numero sufficiente di elementi con questi requisiti, gli slot rimangono vuoti e la dimensione massima della lista viene ridotta. Diverso il funzionamento della Lista B, che non prevede limiti numerici e può essere aggiornata durante la stagione. Per essere inserito, un giocatore deve essere nato dal 1° gennaio 2005 in avanti e avere maturato i requisiti di permanenza nel club previsti dalla UEFA. Lista Champions Inter: nessun taglio per Chivu Nessun problema particolare per l’Inter. Cristian Chivu potrà contare su tutti gli elementi della prima squadra e, soprattutto, sui nuovi acquisti arrivati durante il mercato estivo: Ivan Provedel, John Stones, Djed Spence e Curtis Jones sono regolarmente presenti nell’elenco trasmesso alla UEFA. Fra i 23 elementi della Lista A trova spazio anche Mattia Marello. Il giovane nerazzurro non può infatti essere inserito nella Lista B perché non ha ancora maturato il periodo minimo di permanenza nel club richiesto dal regolamento, essendo arrivato all’Inter solamente nell’estate del 2025. Discorso differente per Francesco Pio Esposito e Aleksandar Stankovic, entrambi utilizzabili attraverso la Lista B. La loro assenza dall’elenco principale non rappresenta dunque una scelta tecnica, ma semplicemente una conseguenza del regolamento UEFA. Lo stesso club nerazzurro ha confermato che i due saranno registrati attraverso la seconda lista. Inter – Lista UEFA PORTIERI: Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro, Ivan Provedel.

Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro, Ivan Provedel. DIFENSORI: John Stones, Manuel Akanji, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Mattia Marello, Alessandro Bastoni, Djed Spence.

John Stones, Manuel Akanji, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Mattia Marello, Alessandro Bastoni, Djed Spence. CENTROCAMPISTI: Piotr Zielinski, Petar Sucic, Luis Henrique, Andy Diouf, Hakan Çalhanoglu, Curtis Jones, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella.

Piotr Zielinski, Petar Sucic, Luis Henrique, Andy Diouf, Hakan Çalhanoglu, Curtis Jones, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella. ATTACCANTI: Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny.

Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny. LISTA B: Francesco Pio Esposito, Aleksandar Stankovic. Lista Champions Napoli: fuori Buongiorno, Giovane e Marianucci Qualche scelta in più è stata necessaria in casa Napoli. Sono infatti tre i calciatori rimasti fuori dalla lista per la prima fase della Champions League: Alessandro Buongiorno, Giovane e Luca Marianucci. Per Giovane e Marianucci si tratta di una scelta legata alla composizione della rosa, mentre il caso più rilevante è quello di Buongiorno, attualmente alle prese con un infortunio. Il difensore potrà eventualmente rientrare nell’elenco europeo più avanti: al termine della League Phase, le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta potranno infatti registrare fino a tre nuovi giocatori entro le 23.59 del 4 febbraio 2027, mantenendo comunque il limite complessivo di 25 elementi e i requisiti sui calciatori formati localmente. Dentro invece tutti i principali acquisti dell’estate, da Benoît Badiashile fino ad Alisson Santos, passando per i giocatori sui quali il Napoli punta per il reparto offensivo come Rasmus Hojlund, Noa Lang e Lorenzo Lucca. Napoli – Lista UEFA PORTIERI: Nikita Contini, Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic.

Nikita Contini, Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic. DIFENSORI: Benoît Badiashile, Sam Beukema, Giovanni Di Lorenzo, Costantino Favasuli, Rafa Marin, Mathias Olivera, Amir Rrhamani, Leonardo Spinazzola.

Benoît Badiashile, Sam Beukema, Giovanni Di Lorenzo, Costantino Favasuli, Rafa Marin, Mathias Olivera, Amir Rrhamani, Leonardo Spinazzola. CENTROCAMPISTI: Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Matteo Politano, Antonio Vergara, Frank Zambo Anguissa.

Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Matteo Politano, Antonio Vergara, Frank Zambo Anguissa. ATTACCANTI: David Neres, Alisson Santos, Rasmus Hojlund, Noa Lang, Lorenzo Lucca. Lista Champions Roma: dentro tutti i nuovi acquisti Situazione decisamente più lineare per la Roma, che ha presentato un elenco di 24 giocatori senza esclusioni particolarmente pesanti. Sono presenti tutti i principali rinforzi arrivati durante la sessione estiva, tra cui Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Marten de Roon, Santiago Castro, Donyell Malen e Rodrigo Mora. Spazio anche ai giovani. Nell’elenco compare il classe 2009 Antonio Arena, insieme a Giorgio De Marzi ed Emanuele Lulli. L’unico elemento della rosa rimasto fuori è Anass Salah-Eddine, mentre non ci sono esclusioni fra i giocatori considerati centrali nelle rotazioni della squadra. Roma – Lista UEFA PORTIERI: Giorgio De Marzi, Pierluigi Gollini, Mile Svilar.

Giorgio De Marzi, Pierluigi Gollini, Mile Svilar. DIFENSORI: Devyne Rensch, Konstantinos Koulierakis, Evan Ndicka, Nahuel Molina, Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Wesley França, Daniele Ghilardi, Emanuele Lulli.

Devyne Rensch, Konstantinos Koulierakis, Evan Ndicka, Nahuel Molina, Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Wesley França, Daniele Ghilardi, Emanuele Lulli. CENTROCAMPISTI: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Marten de Roon, Manu Koné, Niccolò Pisilli.

Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Marten de Roon, Manu Koné, Niccolò Pisilli. ATTACCANTI: Santiago Castro, Donyell Malen, Matias Soulé, Paulo Dybala, Antonio Arena, Rodrigo Mora.