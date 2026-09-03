La Champions a Roma è un affare per gli hotel: vale 800mila euro a partita

A poco meno di un mese dal primo appuntamento casalingo, Roma-Real Madrid del 14 ottobre, in città si respira già grande attesa. A sottolinearlo è il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, che parla di una fase di fibrillazione tra gli operatori. La sfida contro i blancos, che segnerà anche il ritorno di José Mourinho nella Capitale, sta già alimentando le prenotazioni nelle strutture ricettive.

E proprio sulla base delle prime richieste Federalberghi Roma ha elaborato una stima dell’ impatto economico di ciascuna partita di Champions disputata allo stadio Olimpico. Il conto parte da una spesa media di circa 200 euro al giorno per ogni tifoso , considerando pernottamento, pasti e trasferimenti verso lo stadio. Moltiplicando questa cifra per i circa 4mila posti destinati al pubblico ospite, si arriva a un indotto potenziale di 800mila euro per singola partita .

A incidere sull’indotto sono inoltre le delegazioni delle squadre ospiti. Giocatori, staff ed entourage cercano infatti strutture di alto livello, dotate di ampi spazi e servizi adeguati. È il caso, ad esempio, dell’hotel Parco dei Principi, destinato a intercettare una clientela con esigenze e capacità di spesa differenti rispetto a quelle dei tifosi, ma altrettanto importante per l’economia generata dalle notti europee.

La corsa alle prenotazioni non coinvolge però soltanto gli alberghi. Anche il mercato degli affitti brevi si prepara a beneficiare dell’arrivo dei supporter stranieri. Dario Pileri, portavoce di ProLocaTur, l’associazione che rappresenta i proprietari impegnati nelle locazioni brevi, riferisce di aver già ricevuto le prime richieste di informazioni.

Insomma, la Champions diventa così anche un affare per Roma.

«È l’ennesima conferma di come i grandi eventi siano una risorsa, un volano fondamentale per la città: creano ricadute e posti di lavoro – spiega l’assessore capitolino al Turismo, Sport e Grandi eventi, Alessandro Onorato. – Lo dimostrano anche gli ultimi studi: negli ultimi quattro anni i grandi appuntamenti sportivi a Roma hanno generato un indotto di 7,5 miliardi di euro, più delle ricadute delle Olimpiadi di Milano Cortina e quasi come quelle di Parigi 2024».

La Champions sta per cominciare. La speranza, per chi ci guadagna, è che i giallorossi vadano il più avanti possibile.

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