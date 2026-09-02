UEFA, novità per la Champions: un distintivo sulla manica per i calciatori esordienti

L’iniziativa è stata sviluppata da UEFA e UC3 , la società che si occupa della gestione commerciale delle competizioni europee per club, in collaborazione con Topps . Il progetto punta così a valorizzare uno dei momenti simbolicamente più importanti nella carriera di un calciatore, creando un collegamento diretto tra quanto avviene sul terreno di gioco e il mercato delle trading card e dei memorabilia.

Una nuova patch per celebrare l’esordio in Champions League e, allo stesso tempo, trasformare quel momento in un prodotto da collezione. A partire dalla stagione 2026/27 , UEFA introdurrà infatti il UEFA Champions League Debut Patch , che sarà indossato dai calciatori in occasione della loro prima presenza assoluta nella principale competizione europea per club.

Il Debut Patch sarà incorporato all’interno del tradizionale badge Starball presente sulla manica della maglia e potrà essere utilizzato una sola volta: nella partita in cui il calciatore farà effettivamente il proprio ingresso in campo per la prima volta in Champions League. La regola riguarderà quindi anche chi esordirà entrando dalla panchina durante la gara.

La novità sarà introdotta già dalla prima giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, consentendo a UEFA, club, broadcaster e partner commerciali di identificare immediatamente i giocatori al debutto e raccontare in tempo reale il raggiungimento del traguardo.

Un nuovo passo in avanti nel collezionismo

L’aspetto più particolare dell’iniziativa riguarda ciò che accadrà una volta terminata la partita. Dopo il debutto, infatti, la caratteristica porzione blu del patch sarà rimossa dalla maglia utilizzata in campo dal giocatore e avviata verso un processo di autenticazione. Ogni patch sarà identificata, confezionata in maniera sicura e accompagnata da un Certificato di Autenticità, per essere successivamente consegnata a Topps. La procedura è stata studiata per garantire la tracciabilità del singolo elemento dal momento della sua rimozione dalla divisa fino alla realizzazione del prodotto finale.

A quel punto Topps utilizzerà il patch per realizzare una trading card “one-of-one”, quindi prodotta in un solo esemplare, che sarà inserita all’interno di un prodotto dedicato alla UEFA Champions League e firmata dallo stesso calciatore. Il debutto nella competizione diventerà così anche un oggetto da collezione, nel quale un elemento realmente utilizzato in campo sarà fisicamente incorporato all’interno della carta.

Si tratta di una formula che si inserisce nella strategia di Topps nel segmento dei memorabilia calcistici. Le collezioni UEFA del gruppo comprendono già carte autografate, relic realizzate con parti di maglie indossate dai giocatori e prodotti in tiratura estremamente limitata, con una crescente attenzione alle cosiddette “chase cards”, gli esemplari più rari ricercati dai collezionisti.

La maglia del debutto conserverà un segno speciale

Anche la divisa utilizzata durante la prima presenza in Champions League manterrà comunque un elemento distintivo. Dopo la rimozione della parte destinata alla trading card, infatti, il badge Starball conserverà un riferimento grafico all’esordio, permettendo così anche alla maglia originale di mantenere la propria unicità come ricordo di quella partita. Il riconoscimento seguirà inoltre il calciatore e non il club. Una volta effettuato il proprio debutto in Champions League, infatti, il giocatore non potrà più indossare il Debut Patch, neppure qualora nelle stagioni successive dovesse trasferirsi in un’altra società partecipante alle competizioni UEFA.

Con questa iniziativa UEFA e UC3 trasformano così un evento puramente sportivo come l’esordio in un asset utilizzabile anche sul piano commerciale, narrativo e collezionistico, mettendo insieme la visibilità garantita dalla Champions League e un mercato, quello delle trading card sportive, sempre più orientato verso prodotti autentici e pezzi unici.