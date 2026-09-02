Quanto ha speso la Juventus sul mercato estivo? Saldo e impatto sul bilancio

Quanto ha speso la Juventus sul mercato estivo 2026? Considerando le operazioni portate a termine durante la sessione dei trasferimenti, il club bianconero ha fatto registrare un impatto negativo sul conto economico tra entrate e uscite. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i nuovi innesti e i calciatori rientrati dai prestiti hanno comportato maggiori costi per 98,05 milioni di euro, mentre le operazioni in uscita – tra plusvalenze, ricavi da prestiti e risparmi – hanno prodotto un effetto positivo stimato in 92,76 milioni. Il risultato complessivo è quindi un effetto negativo sul conto economico della stagione 2026/27, pari a quasi 5,29 milioni di euro.

Contestualmente, il saldo dei trasferimenti in termini di soli cartellini si attesta a -146 milioni di euro. Il saldo dei trasferimenti e l’impatto sul bilancio misurano infatti due elementi differenti. Il primo confronta quanto investito dalla Juventus per i cartellini dei calciatori arrivati a titolo definitivo (148,9 milioni di euro) con gli incassi derivanti dalle operazioni in uscita (2,9 milioni); il secondo considera invece l’effetto delle operazioni sul conto economico tra ammortamenti, stipendi, plusvalenze e minusvalenze, ricavi da prestiti e risparmi generati dai calciatori usciti dalla rosa.

Pur non considerando nell’analisi i ricavi da sell-on fee, per ragioni di coerenza tra i club, nel caso della Juventus va comunque segnalata un’operazione rilevante in tal senso. A fine luglio il club bianconero ha potuto beneficiare della cessione di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds United, che è valsa un impatto positivo per 17,4 milioni di euro. Una cifra che ha consentito evidentemente al club bianconero di operare sul mercato con margini superiori.