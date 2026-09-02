Quanto ha speso il Milan sul mercato estivo? Saldo e impatto sul bilancio

Contestualmente, il saldo dei trasferimenti in termini di soli cartellini è stato ampiamente negativo a quota -117 milioni di euro. Il saldo dei trasferimenti e l’impatto sul bilancio misurano infatti due elementi differenti. Il primo confronta quanto investito nei cartellini ( 155 milioni di euro ) con gli incassi dalle cessioni ( 38 milioni ); il secondo considera invece l’impatto delle operazioni sul conto economico tra ammortamenti, stipendi, plusvalenze e risparmi generati dai calciatori usciti dalla rosa. Nel conteggio non sono considerati invece i ricavi derivanti da eventuali sell-on fee, dal momento che questi dati non sono disponibili per tutti i club e per tutte le operazioni, un aspetto che minerebbe la coerenza dell’analisi.

Quanto ha speso il Milan sul mercato estivo 2026? Alla chiusura della sessione dei trasferimenti, il club rossonero ha fatto registrare un impatto negativo sul conto economico tra entrate e uscite pari a 6,38 milioni di euro . Secondo le stime di Calcio e Finanza, i nuovi innesti hanno comportato maggiori costi per circa 81,13 milioni di euro , mentre le operazioni in uscita – plusvalenze comprese – hanno prodotto un effetto positivo stimato in 74,75 milioni . Il risultato complessivo è quindi un effetto negativo sul conto economico della stagione appena cominciata .

Quanto ha speso il Milan sul mercato: la rosa cambia volto

La sessione estiva del Milan ha raccontato ancora una volta (e non è la prima in questi anni) il tentativo di cambiare passo. Questa volta il proprietario del club Gerry Cardinale ha deciso di muoversi in prima persona affidandosi al tecnico portoghese Ruben Amorim e cercando di accontentarlo con alcune operazioni piuttosto onerose. I rossoneri hanno concluso quattro acquisti a titolo definitivo e accolto cinque calciatori rientrati dai prestiti, oltre ad un acquisto a titolo temporaneo. Allo stesso tempo, sono state dieci le operazioni in uscita considerate nell’analisi e che hanno avuto effetto sull’esercizio 2026/27, tra calciatori in prestito, giocatori riscattati e cessioni a titolo definitivo.

Nelle ultime ore di mercato il club ha consegnato ad Amorim l’inglese Omari Hutchinson. Non è invece arrivato il difensore centrale di caratura internazionale che inizialmente sembrava dovesse essere inserito nella rosa per completare la retroguardia. Il club ha deciso invece di reintegrare Tomori, facendo marcia indietro dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni sulla volontà di tenere gli esuberi fuori dal progetto.

La campagna acquisti del Milan era cominciata con il grande investimento per Gonçalo Ramos, prelevato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, per poi proseguire con Mario Gila, arrivato dalla Lazio, e con il giovane centrale Sankhoun Diawara, acquistato dal Troyes. Sulla fascia è arrivato invece Diego Moreira dallo Strasburgo, prima dell’operazione Hutchinson che ha completato il reparto offensivo a disposizione di Amorim. Ramos, Gila, Diawara e Moreira sono stati tutti acquistati a titolo definitivo, mentre Hutchinson è arrivato a titolo temporaneo.

A questi calciatori si sono aggiunti diversi rientri dai prestiti. Francesco Camarda è tornato dopo la stagione al Lecce ed è stato blindato con un nuovo contratto fino al 2031. Sono rientrati alla base anche Yunus Musah dall’Atalanta, Warren Bondo e Filippo Terracciano dalla Cremonese e Samuel Chukwueze dal Fulham, mentre Luka Modrić è rimasto in rossonero dopo il rinnovo per un’altra stagione (operazione che non ha tuttavia effetto sui conti, dato che il croato ha mantenuto lo stesso stipendio).

Sul fronte delle uscite, l’operazione più importante è stata senza dubbio quella di Rafael Leao, che dopo sette stagioni ha lasciato definitivamente il Milan per trasferirsi al Galatasaray. Il club ha inoltre ceduto in prestito Christopher Nkunku al Lipsia (con metà ingaggio a carico dei rossoneri), Samuele Ricci al Como e Santiago Gimenez al Porto, in tutti e tre i casi con diritto di riscatto, mentre Zachary Athekame, David Odogu e Youssouf Fofana sono passati temporaneamente rispettivamente al Lione, al Tolosa e al Siviglia.

A completare il quadro delle partenze ci sono la risoluzione del contratto di Ismael Bennacer (con una piccola minusvalenza) e la fine del prestito di Niclas Fullkrug.