Piero Ausilio verso l'addio all'Inter: il Ds pronto a lasciare il club dopo 28 anni

La finestra estiva del calciomercato 2026 è terminata e potrebbe essere l’ultima per Piero Ausilio come Direttore sportivo dell’Inter. Infatti, il dirigente e il club nerazzurro stanno cercando di trovare un accordo per una risoluzione immediata del contratto, in scadenza nel 2027.
Alla base di una separazione anticipata, e anche a sorpresa, ci sarebbero dei dissidi legati a un eventuale accordo per il rinnovo, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche. Situazione che ha creato diversi malumori lato Ausilio e che lo hanno portato ad anticipare i tempi dell’addio.
Va verso la fine quindi un sodalizio che dura dal 1998 e ha visto Ausilio fare carriera da dirigente a vari livelli della società nerazzurra – dalle giovanili alla prima squadra – per poi andare a creare una coppia vincente negli anni con quello che ora è il presidente Giuseppe Marotta.