Giochi del Mediterraneo 2026, Italia da record: superati i 200 podi

L’Italia supera quota 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2026 e riscrive il proprio primato nella manifestazione. Nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre, la delegazione azzurra guida il medagliere con 202 podi, frutto di 67 ori, 72 argenti e 63 bronzi.

Gli Azzurri hanno così superato con una giornata di anticipo il record di 193 medaglie conquistate nell’edizione di Bari 1997. Rispetto al bilancio di martedì sera, fermo a 187 podi, l’Italia ha già aggiunto 15 medaglie: quattro ori, sette argenti e quattro bronzi.

La Turchia rimane al secondo posto con 95 medaglie, mentre la Grecia è terza con 66. Francia e Spagna hanno raccolto rispettivamente 75 e 74 podi complessivi, ma occupano la quarta e la sesta posizione perché la classifica viene determinata dal numero di ori.

Tra i risultati della mattinata spiccano le due vittorie ottenute nel canottaggio dal doppio pesi leggeri femminile e da quello maschile. La nazionale italiana ha concluso le finali della disciplina con due ori, un argento e un bronzo. Dalla ginnastica artistica sono poi arrivate altre sei medaglie, compreso l’oro di Benedetta Gava.