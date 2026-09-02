Giochi del Mediterraneo 2026, Italia da record: superati i 200 podi

L’Italia supera quota 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2026 e riscrive il proprio primato nella manifestazione. Nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre, la delegazione azzurra guida il medagliere con 202 podi, frutto di 67 ori, 72 argenti e 63 bronzi.
Gli Azzurri hanno così superato con una giornata di anticipo il record di 193 medaglie conquistate nell’edizione di Bari 1997. Rispetto al bilancio di martedì sera, fermo a 187 podi, l’Italia ha già aggiunto 15 medaglie: quattro ori, sette argenti e quattro bronzi.
La Turchia rimane al secondo posto con 95 medaglie, mentre la Grecia è terza con 66. Francia e Spagna hanno raccolto rispettivamente 75 e 74 podi complessivi, ma occupano la quarta e la sesta posizione perché la classifica viene determinata dal numero di ori.
Tra i risultati della mattinata spiccano le due vittorie ottenute nel canottaggio dal doppio pesi leggeri femminile e da quello maschile. La nazionale italiana ha concluso le finali della disciplina con due ori, un argento e un bronzo. Dalla ginnastica artistica sono poi arrivate altre sei medaglie, compreso l’oro di Benedetta Gava.
Medagliere Giochi del Mediterraneo 2026 aggiornato al 2 settembre
La classifica è aggiornata alle ore 15 circa del 2 settembre 2026:
|Pos.
|Nazione
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Totale
|1
|🇮🇹 Italia
|67
|72
|63
|202
|2
|🇹🇷 Turchia
|37
|26
|32
|95
|3
|🇬🇷 Grecia
|25
|24
|17
|66
|4
|🇫🇷 Francia
|20
|16
|39
|75
|5
|🇪🇬 Egitto
|20
|14
|17
|51
|6
|🇪🇸 Spagna
|16
|31
|27
|74
|7
|🇵🇹 Portogallo
|13
|7
|9
|29
|8
|🇲🇦 Marocco
|10
|5
|18
|33
|9
|🇷🇸 Serbia
|7
|10
|17
|34
|10
|🇭🇷 Croazia
|6
|17
|14
|37
Il medagliere viene ordinato in base al numero di ori conquistati. In caso di parità si considerano prima gli argenti e successivamente i bronzi. Per questo motivo la Francia precede la Spagna nonostante le due delegazioni abbiano raccolto un numero quasi identico di medaglie complessive.
Nel complesso sono state assegnate finora 815 medaglie: 248 ori, altrettanti argenti e 319 bronzi. Con 202 podi, l’Italia ha conquistato quasi il 25% di tutte le medaglie distribuite.
Italia oltre il record di Bari 1997
Il principale obiettivo dichiarato dalla delegazione italiana era superare il record stabilito ai Giochi del Mediterraneo di Bari 1997, quando gli Azzurri conquistarono 193 medaglie, comprese 76 d’oro.
Il primato complessivo è già stato superato: con 202 podi, l’Italia si trova nove medaglie oltre il precedente limite. Resta invece ancora da raggiungere il record relativo agli ori. Gli Azzurri sono a quota 67: ne servono altri nove per eguagliare il dato di Bari e dieci per stabilire un nuovo primato.
Dati verificati sul sito ufficiale del CONI per Taranto 2026.