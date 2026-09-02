Flaminio e Pietralata: settembre è il mese decisivo per i nuovi stadi di Lazio e Roma

Partendo dalla situazione in casa Lazio, come riporta Il Messaggero, poco prima di Ferragosto si è conclusa la Conferenza di servizi preliminare. Il progetto predisposto dai tecnici del patron Claudio Lotito ha incassato un primo via libera tecnico , ma con molte prescrizioni come spesso accade in questi casi, Pietralata ne è un esempio. Il nodo principale per il progetto da quasi mezzo miliardo , secondo le stime, riguarda la Soprintendenza e i vincoli in essere.

Il mese di settembre, sulla carta, dovrebbe essere decisivo per i destini dei progetti di Lazio e Roma su Flaminio e Pietralata . Da una parte c’è la concessione dell’ interesse pubblico , dall’altra il via libera che porterà al progetto definitivo e quindi all’inizio dei lavori.

Ma intanto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri vuole accelerare per concedere l’ interesse pubblico all’opera . Proprio oggi è in agenda un incontro fra il primo cittadino, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato , il DG del Comune Albino Ruberti, e i tecnici capitolini per tracciare la road map : prima delibera di Giunta , poi parere delle Commissioni e dei Municipi e infine il voto d’aula . La previsione è di iniziare entro metà mese e concludere prima di ottobre .

Le Belle Arti non hanno bocciato l’idea ma hanno impartito molte indicazioni sul prosieguo della progettazione. La più importante delle quali riguarda l’ altezza totale dell’impianto e potrebbe comportare alla fine una riduzione del numero dei posti intorno ai 40mila . Altro tema: i parcheggi da costruire. La mobilità capitolina ha ricordato come non si possano realizzare parcheggi sotto i viadotti come nel caso del primo progetto biancoceleset che indicava la zona di di Corso Francia. Si tratta di indicazioni che comporteranno modifiche e integrazioni , anche economiche , nella successiva fase di progettazione attesa in almeno un anno.

Per quanto riguarda, invece, Pietralata e il nuovo stadio della Roma, qui per fine mese va chiuso il Procedimento autorizzatorio unico (Paur) che include la valutazione di impatto ambientale e il via libera della conferenza di servizi.

Nel frattempo, sono già arrivati alcuni pareri finali (Acea, Rfi, Areti e Città Metropolitana) ed è partito anche l’iter per gli espropri. Il progetto è visionato da vicino dal Commissario stadi Massimo Sessa, che in questi giorni sta concludendo la fase istruttoria. L’obiettivo anche qui è chiudere in tempi brevi, anche prima della scadenza prevista del 27 settembre.

Da quanto trapela, la seconda, e ultima, seduta della conferenza di servizi dovrebbe tenersi nel periodo che va dal 14 al 18 settembre, e si svolgerà in presenza e sarà aperta anche alla partecipazione come uditori senza diritto di intervento i No Stadio, ordini professionali, associazioni varie. Compiuto questo passaggio, resterà da attendere il progetto in versione esecutiva per procedere alla gara d’appalto per poi far partire i lavori.