Flaminio e Pietralata: settembre è il mese decisivo per i nuovi stadi di Lazio e Roma

Il mese di settembre, sulla carta, dovrebbe essere decisivo per i destini dei progetti di Lazio e Roma su Flaminio e Pietralata. Da una parte c’è la concessione dell’interesse pubblico, dall’altra il via libera che porterà al progetto definitivo e quindi all’inizio dei lavori.
Partendo dalla situazione in casa Lazio, come riporta Il Messaggero, poco prima di Ferragosto si è conclusa la Conferenza di servizi preliminare. Il progetto predisposto dai tecnici del patron Claudio Lotito ha incassato un primo via libera tecnico, ma con molte prescrizioni come spesso accade in questi casi, Pietralata ne è un esempio. Il nodo principale per il progetto da quasi mezzo miliardo, secondo le stime, riguarda la Soprintendenza e i vincoli in essere.
Le Belle Arti non hanno bocciato l’idea ma hanno impartito molte indicazioni sul prosieguo della progettazione. La più importante delle quali riguarda l’altezza totale dell’impianto e potrebbe comportare alla fine una riduzione del numero dei posti intorno ai 40mila. Altro tema: i parcheggi da costruire. La mobilità capitolina ha ricordato come non si possano realizzare parcheggi sotto i viadotti come nel caso del primo progetto biancoceleset che indicava la zona di di Corso Francia. Si tratta di indicazioni che comporteranno modifiche e integrazioni, anche economiche, nella successiva fase di progettazione attesa in almeno un anno.
Ma intanto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri vuole accelerare per concedere l’interesse pubblico all’opera. Proprio oggi è in agenda un incontro fra il primo cittadino, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato, il DG del Comune Albino Ruberti, e i tecnici capitolini per tracciare la road map: prima delibera di Giunta, poi parere delle Commissioni e dei Municipi e infine il voto d’aula. La previsione è di iniziare entro metà mese e concludere prima di ottobre.
Per quanto riguarda, invece, Pietralata e il nuovo stadio della Roma, qui per fine mese va chiuso il Procedimento autorizzatorio unico (Paur) che include la valutazione di impatto ambientale e il via libera della conferenza di servizi.
Nel frattempo, sono già arrivati alcuni pareri finali (Acea, Rfi, Areti e Città Metropolitana) ed è partito anche l’iter per gli espropri. Il progetto è visionato da vicino dal Commissario stadi Massimo Sessa, che in questi giorni sta concludendo la fase istruttoria. L’obiettivo anche qui è chiudere in tempi brevi, anche prima della scadenza prevista del 27 settembre.
Da quanto trapela, la seconda, e ultima, seduta della conferenza di servizi dovrebbe tenersi nel periodo che va dal 14 al 18 settembre, e si svolgerà in presenza e sarà aperta anche alla partecipazione come uditori senza diritto di intervento i No Stadio, ordini professionali, associazioni varie. Compiuto questo passaggio, resterà da attendere il progetto in versione esecutiva per procedere alla gara d’appalto per poi far partire i lavori.