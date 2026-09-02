Nuovo sponsor per la Juventus: accordo pluriennale con la fintech Finom

Nuovo accordo commerciale per la Juventus, che amplia il proprio portafoglio di sponsor con l’ingresso di Finom, piattaforma finanziaria europea rivolta principalmente a imprenditori, professionisti e piccole e medie imprese. Le due società hanno annunciato una partnership pluriennale che vedrà Finom assumere il ruolo di Official B2B Financial Platform Partner del club bianconero in Europa.
I termini economici dell’intesa non sono stati resi noti. L’accordo punta tuttavia ad andare oltre la tradizionale esposizione del marchio, con una serie di attivazioni dedicate in particolare alla clientela business di Finom, piattaforma che, secondo quanto comunicato dalla società, serve circa 300mila imprese a livello europeo.
Tra le iniziative previste figura un evento dedicato agli imprenditori all’Allianz Stadium, realizzato con il format “Powered by Finom”, al quale si aggiungeranno opportunità di matchday hospitality e tour dello stadio rivolte alla clientela della piattaforma, alla rete di partner, ai media e ai potenziali nuovi clienti. L’obiettivo è quindi utilizzare gli asset della Juventus non soltanto come strumento di visibilità, ma anche come piattaforma per sviluppare relazioni commerciali e attività di networking.
Sul fronte più strettamente legato alla sponsorizzazione, Finom potrà contare nelle prossime stagioni sulla presenza del proprio brand sui LED dell’Allianz Stadium, oltre che su collaborazioni con il Juventus Creator Lab e sull’accesso all’immagine dei calciatori della prima squadra per le proprie attività di comunicazione. L’accordo prevede inoltre l’esclusiva della categoria merceologica per Finom.
Juventus Finom – L’Italia al centro della strategia
Per Finom la scelta della Juventus rientra in una strategia che attribuisce un peso particolare al mercato italiano, caratterizzato da una presenza molto significativa di lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese. La società indica in quasi 5 milioni il bacino degli imprenditori presenti nel Paese, considerato uno dei mercati più importanti per la crescita della piattaforma.
«I grandi brand finanziari sono costruiti per i consumatori o per le grandi aziende. Le persone che gestiscono un’attività propria raramente ottengono lo stesso spazio e noi crediamo che invece dovrebbero averlo», ha spiegato Andrew Petrov, CEO e cofondatore di Finom.Petrov ha sottolineato anche il parallelismo tra il mondo dell’impresa e quello dello sport: «L’Italia è uno dei nostri mercati più importanti, con quasi 5 milioni di imprenditori, e non c’è modo migliore per essere al loro fianco che attraverso un club con questa storia e questo seguito. Gli imprenditori vivono secondo la stessa regola di un club: ogni settimana vengono giudicati dai risultati e si vince con la squadra che si è scelta. Nelle prossime stagioni porteremo queste persone dentro l’Allianz Stadium, non soltanto il nostro logo».
La partnership si inserisce inoltre nella strategia commerciale della Juventus volta ad ampliare il proprio ecosistema B2B. Il club ha sviluppato negli ultimi anni iniziative specificamente dedicate alle imprese, come il Juventus Business Forum e il Juventus Business Club, quest’ultimo arrivato a comprendere oltre 500 aziende, con eventi e occasioni di networking organizzati anche all’interno dell’Allianz Stadium.
«Siamo lieti di accogliere Finom come B2B Financial Platform Partner della Juventus», ha commentato Peter Silverstone, Chief Business Officer del club bianconero. «Questa partnership riflette il nostro continuo impegno nel portare nella famiglia Juventus aziende ambiziose e in forte crescita, grazie a partner che condividono la nostra spinta verso l’innovazione, la crescita internazionale e la creazione di relazioni significative con le proprie comunità».
«Insieme a Finom – ha aggiunto Silverstone – vogliamo creare esperienze di valore per gli imprenditori, combinando la forza del brand Juventus con la missione di Finom di sostenere le aziende che ogni giorno alimentano le economie locali».
L’ingresso di Finom amplia infine ulteriormente la presenza del settore finanziario e fintech nel portafoglio commerciale bianconero. Nel gennaio 2026 Juventus aveva annunciato anche una partnership con UniCredit, attraverso il brand digitale buddy, mentre dal 2025 è attivo l’accordo con la piattaforma di trading online XTrade, quest’ultimo con un perimetro geografico che esclude Italia ed Europa.