Nuovo sponsor per la Juventus: accordo pluriennale con la fintech Finom

Nuovo accordo commerciale per la Juventus , che amplia il proprio portafoglio di sponsor con l’ingresso di Finom , piattaforma finanziaria europea rivolta principalmente a imprenditori, professionisti e piccole e medie imprese. Le due società hanno annunciato una partnership pluriennale che vedrà Finom assumere il ruolo di Official B2B Financial Platform Partner del club bianconero in Europa .

Tra le iniziative previste figura un evento dedicato agli imprenditori all’Allianz Stadium, realizzato con il format “Powered by Finom”, al quale si aggiungeranno opportunità di matchday hospitality e tour dello stadio rivolte alla clientela della piattaforma, alla rete di partner, ai media e ai potenziali nuovi clienti. L’obiettivo è quindi utilizzare gli asset della Juventus non soltanto come strumento di visibilità, ma anche come piattaforma per sviluppare relazioni commerciali e attività di networking.

Sul fronte più strettamente legato alla sponsorizzazione, Finom potrà contare nelle prossime stagioni sulla presenza del proprio brand sui LED dell’Allianz Stadium, oltre che su collaborazioni con il Juventus Creator Lab e sull’accesso all’immagine dei calciatori della prima squadra per le proprie attività di comunicazione. L’accordo prevede inoltre l’esclusiva della categoria merceologica per Finom.

Juventus Finom – L’Italia al centro della strategia

Per Finom la scelta della Juventus rientra in una strategia che attribuisce un peso particolare al mercato italiano, caratterizzato da una presenza molto significativa di lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese. La società indica in quasi 5 milioni il bacino degli imprenditori presenti nel Paese, considerato uno dei mercati più importanti per la crescita della piattaforma.

«I grandi brand finanziari sono costruiti per i consumatori o per le grandi aziende. Le persone che gestiscono un’attività propria raramente ottengono lo stesso spazio e noi crediamo che invece dovrebbero averlo», ha spiegato Andrew Petrov, CEO e cofondatore di Finom. Petrov ha sottolineato anche il parallelismo tra il mondo dell’impresa e quello dello sport: «L’Italia è uno dei nostri mercati più importanti, con quasi 5 milioni di imprenditori, e non c’è modo migliore per essere al loro fianco che attraverso un club con questa storia e questo seguito. Gli imprenditori vivono secondo la stessa regola di un club: ogni settimana vengono giudicati dai risultati e si vince con la squadra che si è scelta. Nelle prossime stagioni porteremo queste persone dentro l’Allianz Stadium, non soltanto il nostro logo».

La partnership si inserisce inoltre nella strategia commerciale della Juventus volta ad ampliare il proprio ecosistema B2B. Il club ha sviluppato negli ultimi anni iniziative specificamente dedicate alle imprese, come il Juventus Business Forum e il Juventus Business Club, quest’ultimo arrivato a comprendere oltre 500 aziende, con eventi e occasioni di networking organizzati anche all’interno dell’Allianz Stadium.