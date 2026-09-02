Dove vedere Udinese Venezia tv streaming: guarda la Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Udinese Venezia tv streaming, partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2026/27.
La stagione è iniziata. E come di consueto prima dell’inizio dei campionati italiani, la protagonista è la coppa nazionale (clicca qui per scoprire il tabellone di questa edizione) che si appresta a entrare nel vivo prima dell’esordio nella competizione delle big della Serie A.
Quando si gioca Udinese Venezia
Udinese-Venezia, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, si terrà al Bluenergy Stadium, il 2 settembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.
Dove vedere Udinese Venezia tv streaming – Tutti i dettagli
Le due squadre cercano il passaggio del turno che le porterebbe a sfidare la Juventus agli ottavi di finale della coppa nazionale.
La sfida fra Udinese e Venezia sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset e in particolare su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.