Dove vedere Sassuolo Frosinone tv streaming: guarda la Coppa Italia in diretta

La stagione è iniziata. E come di consueto prima dell’inizio dei campionati italiani, la protagonista è la coppa nazionale ( clicca qui per scoprire il tabellone di questa edizione ) che si appresta a entrare nel vivo prima dell’esordio nella competizione delle big della Serie A.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sassuolo Frosinone tv streaming , partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2026/27.

Dove vedere Sassuolo Frosinone tv streaming – Tutti i dettagli

Le due squadre cercano il passaggio del turno che le porterebbe a sfidare la Juventus agli ottavi di finale della coppa nazionale.

La sfida fra Sassuolo e Frosinone sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset e in particolare su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.