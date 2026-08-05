Unicredit ottiene il via libera dalla Germania: può superare il 30% di Commerzbank

Quello nell’istituto tedesco «sta evolvendo da un redditizio investimento finanziario in una transazione strategica di significativa creazione di valore industriale», ha sottolineato in occasione della semestrale, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel . Con il via libera delle autorità di vigilanza, Unicredit si troverà con in mano quasi il 50% di Commerz , dopo il successo dell’ops conclusasi agli inizi di luglio con adesioni per 17,6% che hanno consentito all’istituto italiano di consolidare la propria posizione.

Unicredit è in attesa anche delle autorizzazioni da parte dell’Antitrust europeo , della Federal Reserve statunitense e dell’ autorità di regolamentazione polacca competente. Commerzbank, infatti, opera negli Stati Uniti ed è proprietaria di mBank in Polonia.

L’autorità di vigilanza può richiedere ulteriori informazioni, circostanza che potrebbe estendere l’esame fino a un massimo di 20 giorni lavorativi aggiuntivi. Se non ci saranno sospensioni, il termine della valutazione è atteso nel corso della seconda metà di ottobre.

Ora è il momento del dialogo. Berlino che detiene quasi il 13% dell’istituto di Francoforte su Meno, è pronta a colloqui e questo dimostra come l’attenzione della Cancelleria si stia spostata dal bloccare la proposta di acquisizione al definirne i termini.

Aperture sono arrivate anche da parte dei vertici di Commerzbank. Prima dal presidente del consiglio di Sorveglianza, quel Jens Weidmann che per un decennio è stato a capo della Bundesbank, l’istituto centrale tedesco. Poi dalla ceo Bettina Orlopp che, a valle dei conti, in programma giovedì incontrerà in videoconferenza Orcel. Un primo contatto a cui ne seguiranno altri per mettere a punto una ‘soluzione amichevole’.

In questa logica, al ceo di Unicredit interessa prima superare lo scoglio del governo tedesco ed avviare, allo stesso tempo, il confronto con i lavoratori. Poi verrà il momento di mettere mano alla governance. Ma questo solo nel 2027, considerando che per la piena integrazione ci vorranno non meno di due-tre anni.

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