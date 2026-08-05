Seguire tutte le partite della propria squadra del cuore in Serie A direttamente dallo smartphone a un prezzo contenuto. È questo l’obiettivo di TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile (CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO), l’offerta dedicata ai clienti TIM di rete fissa che permette di accedere ai contenuti DAZN dedicati al proprio club preferito a 9,99 euro al mese.
Con DAZN MyClubPass Mobile è infatti possibile vedere tutte le 38 partite di Serie A della propria squadra, sia in casa sia in trasferta, esclusivamente tramite smartphone.
Cosa comprende l’offerta TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile
L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese IVA inclusa ed è riservata ai clienti che hanno già una linea fissa TIM oppure la attivano contestualmente.
Nel pacchetto sono inclusi:
- TIMVISION Play, con film, serie TV, cartoni animati, programmi di intrattenimento e il catalogo discovery+, oltre ai canali Eurosport e ai principali canali in chiaro disponibili on demand;
- DAZN MyClubPass Mobile, che consente di seguire il campionato di Serie A della propria squadra direttamente sullo smartphone.
Cosa si può vedere con DAZN MyClubPass Mobile
Il punto di forza dell’offerta è la possibilità di seguire tutte le 38 partite di Serie A della squadra scelta, dall’inizio alla fine della stagione.
Il servizio è pensato per chi segue il calcio soprattutto in mobilità e desidera avere sempre con sé le partite del proprio club, senza sottoscrivere un abbonamento completo.
Su quali dispositivi è disponibile
Come suggerisce il nome, DAZN MyClubPass Mobile può essere utilizzato esclusivamente su smartphone.
Non è invece possibile utilizzare il servizio su:
- Smart TV;
- tablet;
- PC;
- console;
- dispositivi con funzionalità di casting o mirroring (come Chromecast o AirPlay).
Anche gli smartphone pieghevoli possono riprodurre i contenuti soltanto quando vengono utilizzati con lo schermo chiuso.
Per quanto riguarda TIMVISION Play, invece, i contenuti possono essere fruiti anche su Smart TV, PC, console, smartphone e tablet compatibili.
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Durata dell’abbonamento
L’offerta prevede una durata iniziale di 12 mesi.
Al termine del primo anno, in assenza di disdetta comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’abbonamento prosegue a tempo indeterminato e può essere successivamente disdetto in qualsiasi momento, senza penali né costi di disattivazione.
A chi conviene TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile
Questa soluzione è particolarmente indicata per chi:
- segue principalmente una sola squadra di Serie A;
- guarda le partite quasi esclusivamente dallo smartphone;
- cerca un’alternativa più economica rispetto ai pacchetti sport completi;
- desidera avere anche l’accesso ai contenuti di intrattenimento inclusi in TIMVISION Play.
Con un costo di 9,99 euro al mese, TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile rappresenta quindi una soluzione dedicata ai tifosi che vogliono seguire l’intera stagione della propria squadra direttamente dal proprio telefono.