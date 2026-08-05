Seguire tutte le partite della propria squadra del cuore in Serie A direttamente dallo smartphone a un prezzo contenuto. È questo l’obiettivo di TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile (CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO), l’offerta dedicata ai clienti TIM di rete fissa che permette di accedere ai contenuti DAZN dedicati al proprio club preferito a 9,99 euro al mese.

Con DAZN MyClubPass Mobile è infatti possibile vedere tutte le 38 partite di Serie A della propria squadra, sia in casa sia in trasferta, esclusivamente tramite smartphone.

Cosa comprende l’offerta TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile



L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese IVA inclusa ed è riservata ai clienti che hanno già una linea fissa TIM oppure la attivano contestualmente.

Nel pacchetto sono inclusi:

TIMVISION Play Eurosport e ai principali canali in chiaro disponibili on demand;

e ai principali canali in chiaro disponibili on demand; DAZN MyClubPass Mobile

Cosa si può vedere con DAZN MyClubPass Mobile

Il punto di forza dell’offerta è la possibilità di seguire tutte le 38 partite di Serie A della squadra scelta, dall’inizio alla fine della stagione.

Il servizio è pensato per chi segue il calcio soprattutto in mobilità e desidera avere sempre con sé le partite del proprio club, senza sottoscrivere un abbonamento completo.