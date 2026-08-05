Secondo le analisi sviluppate da StageUp attraverso Football Sponsor 360, il valore potenziale delle sponsorizzazioni della Serie A supera di circa il 30% i ricavi oggi effettivamente monetizzati dai club. Un divario che non dipende soltanto dalla capacità di attrarre nuovi partner commerciali, ma anche dalla difficoltà di valorizzare asset che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nelle strategie di marketing delle aziende.

La Serie A continua a monetizzare solo una parte del valore generato dalle sponsorizzazioni. Il mercato, infatti, continua ad attribuire un peso predominante alla visibilità, mentre asset come brand association, hospitality, contenuti digitali e capacità di attivazione restano ancora sottovalutati, nonostante rappresentino una componente sempre più rilevante del valore di una partnership commerciale. Proprio questi temi saranno al centro del webinar ( qui per iscriversi ) “Le sponsorizzazioni in Serie A: le nuove frontiere dei dati e della pianificazione“ , promosso da StageUp in collaborazione con Calcio e Finanza.

Club, sponsor e centri media: i protagonisti del confronto

Questo lo scenario su cui si muoverà il confronto che andrà ad alimentare il webinar, in programma il 10 settembre, dalle 17 alle 18, che riunirà attorno allo stesso tavolo i principali attori della filiera delle sponsorizzazioni sportive.

L’incontro sarà infatti strutturato come una tavola rotonda, nella quale i relatori si confronteranno sull’evoluzione dei modelli di valutazione, sul ruolo dei dati e degli strumenti di pianificazione, oltre che sulle nuove leve attraverso cui club e aziende possono valorizzare le partnership commerciali.

Interverranno Andrea Alemanno, Head of Corporate Reputation di Ipsos Doxa; Fabio Casamassima, Head of Sports di Dentsu Italy; Stefano Deantoni, Direttore Marketing di Infront; Federico Gaetano, CEO di StageUp; Giovanni Palazzi, Presidente di StageUp; Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna FC, e Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di SGAM.

Il webinar sarà moderato da Stefano Gianuario, Chief Operating Officer di Fair Play Media, e offrirà l’occasione per mettere a confronto prospettive e competenze differenti su un mercato in continua evoluzione, chiamato sempre più a superare la sola logica della visibilità per valorizzare tutte le componenti che determinano il reale valore di una sponsorizzazione.