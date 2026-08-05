Respinto il primo ricorso di Polymarket al TAR: il sito resta oscurato

Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta, con carattere d’urgenza, di Polymarket di procedere con la rimessa online in Italia del sito della piattaforma, oscurato dal 27 luglio dopo l’entrata in vigore del provvedimento della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Un provvedimento che ha portato all’annullamento dell’accordo di sponsorizzazione fra Polymarket e la Lazio, che in questi giorni stanno definendo gli ultimi dettagli prima di separarsi definitivamente. Fra questi c’è il contributo economico che la piattaforma dovrà riconoscere al club di Claudio Lotito in virtù dell’accordo siglato per il main sponsor della maglia biancoceleste, valido fino per due anni con opzione per il terzo, per un compenso di 19,1 milioni di euro all’anno.