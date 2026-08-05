Il nuovo stadio del Bologna scatena le proteste dei comitati ambientalisti

L’intesa annunciata tra BolognaFiere e il Bologna, club di proprietà di Joey Saputo, per la realizzazione del nuovo stadio ha acceso uno scontro politico e sociale in città. Come riporta il Corriere-Bologna, l’accordo tra le due realtà, al momento poco più di una dichiarazione d’intenti priva persino del consueto rendering, è già finito sotto la lente critica dei comitati ambientalisti bolognesi, che parlano apertamente di un tradimento degli impegni presi con l’elettorato.

Nella nota diffusa dall’assemblea dei comitati si legge un attacco diretto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Lepore: «L’annuncio dell’intesa tra BolognaFiere e Bologna FC per la costruzione del nuovo stadio è l’ennesimo schiaffo ai cittadini e al Consiglio comunale che li rappresenta».