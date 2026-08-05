Napoli Osasuna in streaming gratis? Guarda l'amichevole in diretta

Napoli Osasuna in streaming gratis? Il Napoli scende in campo per un’altra amichevole della preparazione estiva in vista della stagione 2026/27. Gli azzurri affronteranno l’Osasuna mercoledì 5 agosto 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.30, allo Teofilo Patini di Castel di Sangro. La partita rappresenterà la un’altra occasione per osservare il lavoro svolto durante il ritiro precampionato e le iniziali indicazioni tattiche del nuovo ciclo guidato da Massimiliano Allegri. Napoli-Osasuna continua così un calendario composto complessivamente da cinque test, distribuiti tra il ritiro di Dimaro e quello in corso a Castel di Sangro.

Napoli Osasuna in streaming gratis? Come seguire la sfida Napoli-Osasuna non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in diretta attraverso la formula pay per view su tre differenti piattaforme: DAZN ;

; Sky Primafila ;

; OneFootball. Il prezzo stabilito per acquistare la singola partita è di 9,99 euro, indipendentemente dalla piattaforma scelta. Il match non è dunque incluso negli abbonamenti ordinari: anche gli utenti già abbonati a DAZN dovranno acquistare separatamente l’evento in pay per view. Per assistere alla sfida tramite Sky sarà necessario essere già clienti della piattaforma. Gli abbonati con Sky Q potranno acquistare l’evento accedendo alla sezione Primafila Sport & Football, mentre attraverso My Sky sarà possibile selezionare la partita sintonizzandosi su Sky Sport 251 e seguendo le indicazioni mostrate sullo schermo.

Napoli Osasuna in streaming gratis? Come vedere l’incontro La diretta streaming di Napoli-Carrarese sarà disponibile su DAZN e OneFootball. Su DAZN gli utenti potranno entrare nella sezione dedicata agli eventi pay per view, selezionare la partita e completare l’acquisto al prezzo di 9,99 euro. Anche chi non possiede ancora un account potrà registrarsi e comprare esclusivamente la visione del match. Su OneFootball sarà invece necessario creare gratuitamente un account tramite il sito o l’applicazione, cercare il profilo del Napoli e accedere alla sezione dedicata alle partite. Dopo l’acquisto, la sfida potrà essere seguita tramite browser, smartphone, tablet o Smart TV compatibile.