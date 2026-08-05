Dove vedere Torino Vado tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ignazio Abate avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione ligure, che milita in Serie C.

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Questa sfida servirà ad Abate per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Torino e Vado non sarà visibile né gratuitamente e nemmeno a pagamento. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: