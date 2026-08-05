Dove vedere Torino Vado tv streaming: guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per una amichevole estiva. Prosegue il lavoro di preparazione di Ignazio Abate.

Di
Luca Cosentini
Altre notizie
Il calcio in TV
Burnley Torino dove vederla
Ignazio Abate (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Torino Vado tv streaming, amichevole estiva per la formazione granata.

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ignazio Abate avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione ligure, che milita in Serie C.

Scopri la guida di Calcio e Finanza ai migliori siti di scommesse sportive in Italia

Quando si gioca Torino-Vado

Torino-Vado, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Centro Sportivo Filadelfia a porte aperte, il 5 agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.30.

Scopri la guida di Calcio e Finanza ai migliori casinò online ADM in Italia

Dove vedere Torino Vado tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Abate per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Torino e Vado non sarà visibile né gratuitamente e nemmeno a pagamento. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:

  • Avellino-Torino (8 agosto)

Il meglio del calcio e degli eventi sportivi più attesi. In più tutto l’intrattenimento di Sky in un’unica offerta a un prezzo mai visto: Sky TV+ Sky Sport+ Sky Calcio a soli 26,99€