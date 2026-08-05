Dove vedere Milan Inter tv streaming: guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per una amichevole estiva.

Di
Luca Cosentini
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Cristian Chivu (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Inter tv streaming, primo derby, anche se amichevole, della stagione 2026/27.

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, le formazioni di Ruben Amorim e Cristian Chivu avranno l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti.

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Milan-Inter, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Optus Stadium di Perth (Australia), il 5 agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.00.

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Dove vedere Milan Inter tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Amorim e Chivu per valutare le settimane giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è le due società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Milan e Inter sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Dopo questo impegno, il Milan scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:

  • Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, ore 14, Gelora Bung Karno Stadium – Indonesia
  • Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, ore 16.45, Tarczynski Arena – Breslavia

Per quanto riguarda l’Inter, invece, il programma delle amichevoli prevede dopo il derby:

  • Juventus-Inter: sabato 8 agosto ore 13.00, Optus Stadium – Perth
  • Inter-Betis Siviglia, sabato 15 agosto ore 19.30, stadio San Nicola-Bari