Dove vedere Juventus Chelsea tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Juventus Chelsea tv streaming, quarta amichevole estiva per la formazione bianconera.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Luciano Spalletti avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione inglese che milita in Premier League.
Quando si gioca Juventus Chelsea
Juventus-Chelsea, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Kai Tak Stadium di Hong Kong, il 5 agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.30.
Dove vedere Juventus Chelsea tv streaming: tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Spalletti per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bianconera, che negli ultimi giorni è stata particolarmente attiva in sede di calciomercato.
La sfida fra Juventus e Chelsea sarà visibile sia a pagamento sia in diretta gratuita. La partita sarà infatti trasmessa su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito e app del club bianconero. Per accedere al contenuto gratuito sarà sufficiente seguire la procedura di registrazione.
Non solo, per la prima volta in assoluto l’incontro dei bianconeri sarà anche visibile sulla piattaforma EA Sports. Inoltre, sarà possibile vedere la partita anche in differita in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre). Dopo questo impegno, la Juventus scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Juventus-Inter (8 agosto)
- Juventus-Palermo (11 agosto)
- Juventus-Juventus Next Gen (17 agosto)