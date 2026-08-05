Da Palestra a Rogers, il Chelsea continua a investire sul mercato: spesi fin qui più di 400 milioni

Con Xabi Alonso in panchina il Chelsea ha avviato un nuovo corso tecnico, ma sul mercato la musica resta la stessa degli ultimi anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club londinese ha già investito quasi 390 milioni di euro in questa sessione estiva, una cifra superiore a quella di qualsiasi altro club inglese e persino più alta della somma delle spese di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

Come detto, non si tratta di una prima volta per il club controllato da Tood Boehly e il fondo USA Clearlake Capital. Sono ormai cinque le stagioni consecutive in cui i Blues superano quota 250 milioni di euro investiti in acquisti. Va precisato che per questa sessione di mercato si tratta di indiscrezioni di stampa: le cifre ufficiali saranno note solo con la pubblicazione del bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2027. Il trend, però, appare confermato rispetto agli anni precedenti.