Da Palestra a Rogers, il Chelsea continua a investire sul mercato: spesi fin qui più di 400 milioni

Con Xabi Alonso in panchina il Chelsea ha avviato un nuovo corso tecnico, ma sul mercato la musica resta la stessa degli ultimi anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club londinese ha già investito quasi 390 milioni di euro in questa sessione estiva, una cifra superiore a quella di qualsiasi altro club inglese e persino più alta della somma delle spese di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.
Come detto, non si tratta di una prima volta per il club controllato da Tood Boehly e il fondo USA Clearlake Capital. Sono ormai cinque le stagioni consecutive in cui i Blues superano quota 250 milioni di euro investiti in acquisti. Va precisato che per questa sessione di mercato si tratta di indiscrezioni di stampa: le cifre ufficiali saranno note solo con la pubblicazione del bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2027. Il trend, però, appare confermato rispetto agli anni precedenti.
Spese Chelsea mercato – Palestra il primo colpo, Rogers il più costoso
Il mercato estivo del Chelsea si è aperto con l’arrivo di Marco Palestra, esterno giovane italiano proveniente dall’Atalanta, e soffiato all’Inter a inizio luglio. Il colpo più oneroso porta però il nome di Morgan Rogers, prelevato dall’Aston Villa per 136,5 milioni di euro: una cifra che lo rende l’inglese più pagato nella storia del calcio.
In arrivo anche Pep Chavarria, terzino sinistro preso dal Rayo Vallecano per 25 milioni. Il suo acquisto conferma una tendenza precisa nella nuova strategia di mercato dei Blues, quella di puntare anche su profili più maturi rispetto al passato. Nella stessa categoria rientra Maxence Lacroix, difensore classe 1999 prelevato dal Crystal Palace per 60,8 milioni.
Ecco il quadro completo delle operazioni concluse finora dal Chelsea (cifre in euro):
- Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,5 milioni
- Maxence Lacroix (Crystal Palace) – 60,8 milioni
- Marco Palestra (Atalanta) – 57 milioni
- Geovany Quenda (Sporting Lisbona) – 50 milioni
- Valentín Barco (Strasburgo) – 40 milioni
- Emmanuel Emegha (Strasburgo) – 25 milioni
- Denner (Corinthians) – 10 milioni
- Danny Welbeck (Brighton) – 5,85 milioni
- Dastan Satpaev (Kairat Almaty) – 2,40 milioni
TOTALE: 387,5 milioni
A questi si aggiunge Jordan Henderson, arrivato a parametro zero e non conteggiato tra le spese di mercato, ed è pronto a entrare nell’elenco il già citato Chavarria, che porterà la spesa a superare i 400 milioni.
Il cambio di strategia dopo il decimo posto
Spendere non è mai stato un problema per il Chelsea negli anni della gestione BlueCo. La novità di questa sessione riguarda piuttosto il tipo di giocatori acquistati: la dirigenza sembra aver capito che puntare esclusivamente su profili giovanissimi non stava producendo i risultati sperati, e ha deciso di inserire nella rosa anche elementi con maggiore esperienza internazionale.
I due trofei conquistati sotto la gestione Maresca, la Conference League e il Mondiale per Club, restano fin qui gli unici titoli del nuovo corso targato BlueCo. Un bottino considerato insufficiente rispetto agli investimenti, soprattutto dopo il deludente decimo posto in Premier League della scorsa stagione, risultato che ha escluso il club dalle coppe europee per il 2026-27. Le risorse a disposizione del consorzio guidato dal magnate americano Todd Boehly, che controlla il Chelsea dal 2022 insieme a Clearlake Capital, restano praticamente illimitate. Ma tra girandole di allenatori e prestazioni al di sotto delle aspettative da parte di diversi big, la piazza londinese chiede a gran voce una stagione di rilancio vero, non soltanto sul mercato.