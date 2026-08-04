Wenger rompe il silenzio sul caso FIFA: «Non ero coinvolto, la decisione di ritirare il progetto era necessaria»

L’ex tecnico dell’Arsenal ricopre oggi la carica Chief of Global Football Development del massimo organo del calcio mondiale ed è finito anche lui nel mirino della UEFA.

Di
Anna Botton
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(Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)

Se alcuni membri della FIFA lasciano, come il senior advisor Carlos Cordeiro, altri invece prendono comunque una posizione. Arsene Wenger, Chief of Global Football Development alla FIFA, ha rilasciato una dichiarazione in seguito al recente scandalo che ha coinvolto Gianni Infantino. E che lo ha fatto entrare nel mirino della UEFA e degli altri oppositori istituzionali.

«I recenti avvenimenti alla FIFA meritano un chiarimento da parte mia – si legge nella nota pubblicata dall’ex storico manager dell’Arsenal. – Alla FIFA ricopro il ruolo di Chief of Global Football Development. Insieme al mio team, supervisiono l’analisi dei dati relativi al gioco, il centro di formazione online della FIFA, lo sviluppo della formazione giovanile attraverso 60 accademie distribuite in 60 Paesi dove ce n’è maggiore necessità, e le competizioni giovanili in tutto il mondo. Inoltre, ricopro il ruolo di consulente tecnico dell’IFAB

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Wenger prosegue poi sul piano strategico di Infantino: «Non sono stato coinvolto in questo piano strategico e sono venuto a conoscenza del progetto per la prima volta attraverso i resoconti dei media. La decisione di ritirare il progetto era assolutamente necessaria e fuori discussione, poiché credo fermamente in una FIFA indipendente che serva il nostro sport con impegno, trasparenza e integrità».

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