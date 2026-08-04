Wenger rompe il silenzio sul caso FIFA: «Non ero coinvolto, la decisione di ritirare il progetto era necessaria»

Se alcuni membri della FIFA lasciano, come il senior advisor Carlos Cordeiro , altri invece prendono comunque una posizione. Arsene Wenger , Chief of Global Football Development alla FIFA, ha rilasciato una dichiarazione in seguito al recente scandalo che ha coinvolto Gianni Infantino . E che lo ha fatto entrare nel mirino della UEFA e degli altri oppositori istituzionali.

Wenger prosegue poi sul piano strategico di Infantino: «Non sono stato coinvolto in questo piano strategico e sono venuto a conoscenza del progetto per la prima volta attraverso i resoconti dei media. La decisione di ritirare il progetto era assolutamente necessaria e fuori discussione, poiché credo fermamente in una FIFA indipendente che serva il nostro sport con impegno, trasparenza e integrità».