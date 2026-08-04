Accordo da record con Betway: il ManUTD incassa 20 milioni dal suo kit di allenamento. Il confronto con Inter e Milan

Il Manchester United riscrive un capitolo della propria storia e anche di quella del calcio mondiale a livello di marketing. Il club inglese, infatti, ha annunciato oggi l’ accordo più ricco di sempre per quanto riguarda la sponsorizzazione di un kit di allenamento .

Un netto cambio di registro per lo United, che nella scorsa stagione non aveva alcun sponsor per il proprio kit di allenamento. Inoltre, questo accordo, secondo quanto riferiscono i media inglesi, permetterà al club che vede Jim Ratcliffe come azionista di maggioranza ma plenipotenziario per quanto riguarda la gestione, di poter contare su risorse economiche aggiuntive per il calciomercato che lo porterà al ritorno in Champions League.

L’ultimo accordo per il kit di allenamento, lo United lo aveva con l’azienda tecnologica Tezos ed è scaduto al termine della stagione 2024-25. Inoltre, secondo il regolamento attuale in vigore in Premier League ai club non è più permesso sottoscrivere accordi di sponsorizzazione con società di scommesse per la parte frontale della maglia. Una norma che è stata approvata dagli stessi club della massima serie del calcio britannico. È ancora possibile, invece, avere come sponsor società di scommesse per i kit di allenamento e per la manica della maglia da gioco.

Il logo Betway comparirà sulla parte frontale dei kit di allenamento delle squadre maschile e femminile e sarà esposto in modo ben visibile a Old Trafford. Si ritiene che questo rappresenti il più grande investimento commerciale mai effettuato dalla società di scommesse con sede nel Regno Unito, che è stata sponsor principale sulla maglia del West Ham per un decennio.