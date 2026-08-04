I tifosi fischiano Cardinale e Scaroni fuori dalla Basilica: i funerali di Baresi non fermano il disappunto

Applausi invece per l’ex capitano dell’Inter, Giuseppe Bergomi , per il presidente del club nerazzurro Giuseppe Marotta e per “il Barone” Giancarlo Capelli, storico capo della Curva Sud rossonera, che ha preso posto al di fuori della Basilica con largo anticipo.

Non si placa la rabbia dei tifosi del Milan e la dirigenza. Fuori dalla Basilica di Sant’Ambrogio, gremita per i funerali di Franco Baresi , i tifosi rossoneri hanno accolto al loro arrivo tra i fischi il presidente, Paolo Scaroni , e il proprietario del club, Gerry Cardinale.

All’esterno della chiesa, Marotta ha dichiarato: «Franco rappresentava un’icona del calcio e portava con sé un grande valore che oggi si è perso, il senso di appartenenza. Sono esempi che devono farci riflettere, ma che soprattutto devono essere utilizzati dai calciatori oggi perché rappresenta un esempio di uomo e professionista.»

Se gli applausi per i nerazzurri stupiscono, è quasi scontata l’ovazione per i due ex campioni rossoneri Paolo Maldini e Marco Van Basten; con loro anche Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis. Come la dirigenza rossonera, fischiato al suo arrivo anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.