Nel corso della conferenza sono stati ribaditi i punti essenziali del progetto: la fine dei lavori di restyling è stata fissata nel 2030 , la capienza passerà dagli attuali 54.732 posti a 63.300 . Sarà eliminata la pista di atletica e inserito un primo anello che consentirà concretamente di avvicinare i tifosi alla squadra . Inoltre, sono previsti 16 sky box per il pubblico vip, nuovi parcheggi e aree verdi intorno all’impianto. L’ investimento economico del Comune sarà pari a 200 milioni .

Il progetto è stato presentato stamane a palazzo San Giacomo dal sindaco Manfredi e dall’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza. Quest’ultimo ha dichiarato: «Lo abbiamo presentato alla FIGC e poi all’UEFA per la candidatura della città ad ospitare gli Europei di calcio del 2032. Include la riqualificazione dello stadio e il dossier sulla città, perché gli Europei significano anche ospitalità, aeroporti, treni, alberghi. mantenendo la sua struttura originaria, è completamente sostenibile, autosufficiente dal punto di vista energetico, dal punto di vista delle risorse idriche, con una grande attenzione all’accessibilità. Un impianto completamente cablato e che possa essere vissuto per sette giorni alla settimana».

«Sfruttiamo anche la grande accessibilità della zona di Fuorigrotta – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo campano – che ha tre linee della metropolitana, perché uno dei requisiti UEFA è che lo stadio sia prevalentemente accessibile con il trasporto pubblico».