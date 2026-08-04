Quest’oggi si è svolta la presentazione del progetto per la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, voluto a gran forza dal Comune di Napoli guidato dalla amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi.
Nel corso della conferenza sono stati ribaditi i punti essenziali del progetto: la fine dei lavori di restyling è stata fissata nel 2030, la capienza passerà dagli attuali 54.732 posti a 63.300. Sarà eliminata la pista di atletica e inserito un primo anello che consentirà concretamente di avvicinare i tifosi alla squadra. Inoltre, sono previsti 16 sky box per il pubblico vip, nuovi parcheggi e aree verdi intorno all’impianto. L’investimento economico del Comune sarà pari a 200 milioni.
Il progetto è stato presentato stamane a palazzo San Giacomo dal sindaco Manfredi e dall’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza. Quest’ultimo ha dichiarato: «Lo abbiamo presentato alla FIGC e poi all’UEFA per la candidatura della città ad ospitare gli Europei di calcio del 2032. Include la riqualificazione dello stadio e il dossier sulla città, perché gli Europei significano anche ospitalità, aeroporti, treni, alberghi. mantenendo la sua struttura originaria, è completamente sostenibile, autosufficiente dal punto di vista energetico, dal punto di vista delle risorse idriche, con una grande attenzione all’accessibilità. Un impianto completamente cablato e che possa essere vissuto per sette giorni alla settimana».
«Sfruttiamo anche la grande accessibilità della zona di Fuorigrotta – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo campano – che ha tre linee della metropolitana, perché uno dei requisiti UEFA è che lo stadio sia prevalentemente accessibile con il trasporto pubblico».
Infine, sarà possibile il pieno uso del Maradona anche durante i lavori, senza una riduzione della capienza utilizzando l’ampliamento del terzo anello. Infine il sindaco Manfredi ha parlato dei rapporti con il Napoli, essendo nota la posizione del patron del club Aurelio De Laurentiis che avrebbe voluto da Comune e Regione la realizzazione di uno stadio ex novo.
«Mi auguro ci possa essere un dialogo anche con la società calcio Napoli sull’uso del Maradona nel momento in cui verrà completamente ristrutturato – ha concluso il sindaco Manfredi –. Dobbiamo lavorare solamente nell’interesse della città e nell’interesse dei tifosi, che è il nostro obiettivo. Non potevamo accettare di avere gli Europei in Italia senza Napoli e per questo c’è stato un impegno massimo».