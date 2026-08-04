Offerta Sky Sport e Sky Calcio: tutto lo sport a metà prezzo per 18 mesi

Agosto rappresenta sempre più uno dei mesi più caldi e attesi dagli appassionati di sport. Dopo Wimbledon, il grande tennis torna protagonista con i Masters 1000 ATP e WTA di Toronto e Cincinnati , mentre il calcio entra nel vivo con le ultime amichevoli estive di Inter, Milan e Juventus, tra cui Milan – Inter il 5 agosto e Juve – Inter l’8 agosto, in vista dell’inizio della nuova stagione.

L’offerta consente di abbinare Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio a 26,99 euro al mese per 18 mesi, rispetto ai 59,90 euro del prezzo di listino. La promozione è valida fino al 30 agosto 2026 ed è disponibile per i nuovi abbonamenti Sky Stream con profilo Sky Smart.

Offerta Sky Sport e Sky Calcio: ecco cosa comprende

L’abbonamento permette di seguire alcuni dei principali eventi del panorama sportivo nazionale e internazionale. Sul fronte del calcio sono comprese tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e i migliori incontri della Ligue 1, oltre agli approfondimenti di Sky Sport 24.

L’offerta comprende inoltre tutto il grande sport trasmesso da Sky Sport: il tennis con i tornei ATP e WTA, inclusi i Masters 1000 e gli US Open, la Formula 1, la MotoGP, il basket, il rugby, il golf e numerosi altri eventi in diretta durante tutta la stagione, oltre ai contenuti di intrattenimento di Sky TV con serie e show.