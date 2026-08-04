Offerta Sky Sport e Sky Calcio: tutto lo sport a metà prezzo per 18 mesi

Agosto rappresenta sempre più uno dei mesi più caldi e attesi dagli appassionati di sport. Dopo Wimbledon, il grande tennis torna protagonista con i Masters 1000 ATP e WTA di Toronto e Cincinnati, mentre il calcio entra nel vivo con le ultime amichevoli estive di Inter, Milan e Juventus, tra cui Milan – Inter il 5 agosto e Juve – Inter l’8 agosto, in vista dell’inizio della nuova stagione.
Non manca l’adrenalina anche sul fronte dei motori: dopo la pausa estiva, tornano prima la MotoGP con il GP di Gran Bretagna a Silverstone (7-9 agosto) e poi la Formula 1 con il Gran Premio d’Olanda di Zandvoort (21-23 agosto)
Appuntamenti che si possono seguire grazie a Sky che ha lanciato una promo ad hoc dedicata tutti gli appassionati.
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L’offerta consente di abbinare Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio a 26,99 euro al mese per 18 mesi, rispetto ai 59,90 euro del prezzo di listino. La promozione è valida fino al 30 agosto 2026 ed è disponibile per i nuovi abbonamenti Sky Stream con profilo Sky Smart.
Offerta Sky Sport e Sky Calcio: ecco cosa comprende
L’abbonamento permette di seguire alcuni dei principali eventi del panorama sportivo nazionale e internazionale. Sul fronte del calcio sono comprese tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e i migliori incontri della Ligue 1, oltre agli approfondimenti di Sky Sport 24.
L’offerta comprende inoltre tutto il grande sport trasmesso da Sky Sport: il tennis con i tornei ATP e WTA, inclusi i Masters 1000 e gli US Open, la Formula 1, la MotoGP, il basket, il rugby, il golf e numerosi altri eventi in diretta durante tutta la stagione, oltre ai contenuti di intrattenimento di Sky TV con serie e show.
Offerta Sky Sport e Sky Calcio: quanto costa e come abbonarsi
La promozione prevede un costo complessivo di 26,99 euro al mese per 18 mesi.
Nel dettaglio, Sky TV è proposto a 14,90 euro al mese anziché 25 euro, Sky Sport a 10,09 euro invece di 26,90 euro e Sky Calcio a soli 2 euro al mese rispetto agli 8 euro previsti dal listino.
Al termine del periodo promozionale di 18 mesi verranno applicate automaticamente le condizioni economiche previste dal profilo Sky Open, al prezzo di listino in vigore in quel momento.
Resta comunque la possibilità di rinnovare il profilo Sky Smart alle condizioni che saranno disponibili alla scadenza oppure di disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni.
L’offerta è disponibile con Sky Stream, il cui costo di attivazione è pari a 19 euro una tantum, rispetto ai 99 euro previsti normalmente.
In caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza di 18 mesi previsto dal profilo Sky Smart, Sky richiederà la restituzione degli sconti fruiti secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali e nella documentazione sulla trasparenza tariffaria.