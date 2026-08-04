Offerta Sky Calcio: Serie A, Premier League e Bundesliga a 12,99 euro al mese per 18 mesi

Si assottiglia il conto alla rovescia verso la nuova stagione. Tra poco più di venti giorni prenderà il via la Serie A 2026/27, e Sky coprirà già nelle prime due giornate il ritorno in campo di Napoli, Milan, Inter e Roma
Nel frattempo ripartono anche la Premier League e la Bundesliga, pronte a inaugurare un’altra stagione di grande calcio internazionale.
Il meglio della Serie A (tre match a giornata) e il grande calcio europeo è di casa a Sky, da non perdere per tutti gli appassionati, grazie anche a una nuova promo.
L’offerta permette di abbinare Sky TV e Sky Calcio a 12,99 euro al mese per 18 mesi, rispetto ai 33 euro del prezzo di listino. La promozione è valida fino al 30 agosto 2026 ed è riservata ai nuovi abbonamenti Sky Stream con profilo Sky Smart.
Offerta Sky Calcio: il meglio della Serie A e tutta la Serie C
L’abbonamento consente di seguire tre partite di Serie A per ogni giornata, comprese almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato, oltre a tutta la Serie C.
Spazio anche al grande calcio internazionale, con la Premier League e la Bundesliga in esclusiva, oltre ai migliori incontri della Ligue 1 e agli approfondimenti di Sky Sport 24. Completano l’offerta i contenuti di intrattenimento di Sky TV, tra serie, show e produzioni originali.
Già nelle prime due giornate di campionato gli abbonati potranno seguire, tra le altre, Genoa-Napoli, Torino-Milan, Cagliari-Inter, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, un avvio di stagione che offrirà subito le prime indicazioni nella corsa ai vertici della classifica.
Offerta Sky Calcio: quanto costa e come attivarla
La promozione prevede un costo complessivo di 12,99 euro al mese per i primi 18 mesi.
Nel dettaglio, Sky TV è proposto a 9,99 euro al mese anziché 25 euro, mentre Sky Calcio costa 3 euro al mese invece degli 8 euro previsti dal prezzo di listino.
Al termine del periodo promozionale verranno applicate automaticamente le condizioni economiche previste dal profilo Sky Open, al prezzo di listino in vigore a quella data. Resta comunque la possibilità di rinnovare il profilo Sky Smart alle condizioni disponibili al momento della scadenza oppure di disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni.
La promozione è disponibile con Sky Stream, il cui costo di attivazione è pari a 19 euro una tantum anziché 99 euro.
In caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza di 18 mesi previsto dal profilo Sky Smart, Sky richiederà la restituzione degli sconti applicati secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali e dalla documentazione sulla trasparenza tariffaria.