Offerta Sky Calcio: Serie A, Premier League e Bundesliga a 12,99 euro al mese per 18 mesi

Si assottiglia il conto alla rovescia verso la nuova stagione. Tra poco più di venti giorni prenderà il via la Serie A 2026/27, e Sky coprirà già nelle prime due giornate il ritorno in campo di Napoli, Milan, Inter e Roma

Nel frattempo ripartono anche la Premier League e la Bundesliga, pronte a inaugurare un’altra stagione di grande calcio internazionale.

Il meglio della Serie A (tre match a giornata) e il grande calcio europeo è di casa a Sky, da non perdere per tutti gli appassionati, grazie anche a una nuova promo.

L’offerta permette di abbinare Sky TV e Sky Calcio a 12,99 euro al mese per 18 mesi, rispetto ai 33 euro del prezzo di listino. La promozione è valida fino al 30 agosto 2026 ed è riservata ai nuovi abbonamenti Sky Stream con profilo Sky Smart.